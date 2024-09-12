新华社布鲁塞尔9月12日电 记者手记｜欧洲车企电气化转型之困

新华社记者康逸

近期，欧洲汽车制造商接连出现动荡。除德国大众汽车集团考虑关闭本土两家工厂外，奔驰、保时捷等欧洲车企也相继调整或放弃此前大力宣传的电动汽车产销目标及投资计划。

欧洲汽车制造商的电气化转型之路之所以波折不断，一方面在于欧洲主要经济体经济复苏乏力，政策环境存在不确定性，影响了欧洲车企的战略规划；另一方面，传统车企向电气化转型成本过高，特别是欧洲的电池生产成本较高，导致车企难以在短期内盈利，转型动力不足。

此外，受制于充电站等相关配套设施布局缓慢，消费者担忧电动汽车续航能力不足，购买意愿不强。同时，汽车租赁公司因电动汽车残值较低，也对大规模采购电动汽车持谨慎态度。

由此，欧洲汽车制造商陷入恶性循环。车企电气化之路越是阻碍重重，消费者购买电动汽车就越发犹豫不决；而消费者对电动汽车需求不旺，导致车企更难有信心和决心大力发展电动汽车。

据欧洲汽车制造商协会数据，欧洲电动汽车发展不及预期，电动汽车市场份额从2023年的14.16%下降到2024年的12%，选择购买电动汽车的欧洲消费者不足30%。英国骏特商务咨询公司报告显示，7月欧洲注册的全新电动汽车约13.9万辆，比去年同期下降约6%。

而欧盟执意对进口自中国的电动汽车加征关税，客观上也加剧了欧洲车企电气化转型难度。一旦加税，包括德国宝马、大众等在华生产电动汽车的欧洲车企均不能幸免，导致欧洲消费者难以平价购买到优质的电动汽车，既影响欧洲电动汽车市场发展，也令欧盟雄心勃勃的绿色转型之路愈加坎坷。

大众汽车子公司西雅特汽车公司旗下的库普拉品牌首席执行官韦恩·格里菲思告诉媒体，如果欧盟委员会对进口自中国的电动汽车加征关税，那么该品牌将“全军覆没”。“这使公司的整个财务前景面临风险。”他说，欧盟声称调查初衷是保护欧洲汽车产业，“但对我们而言却产生了相反的效果”。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉告诉记者，加征关税对欧洲消费者以及汽车行业可持续发展和创新都构成重大挑战。欧盟此举最终可能适得其反，导致电动汽车成本上升，欧洲消费者难掏腰包。

在欧盟委员会公布的对华电动汽车反补贴调查终裁披露中，欧盟官员承认没有发现中国电动汽车对欧盟汽车制造商造成实质性损害，但辩称欧盟看到了所谓的“风险”。

欧盟仅仅基于“损害威胁”而强行推行贸易保护主义措施的做法违反世贸组织规则，这也是产业界无法接受的。多家欧洲企业和商业协会不断警告，欧委会不公平地利用贸易工具阻碍电动汽车自由贸易，加剧贸易冲突风险，无助于增强欧洲汽车工业竞争力和绿色转型。此举非但难以解决眼下欧洲车企电气化转型之困，反而向全球合作和绿色发展发出了错误信号。

随着欧盟公布反补贴调查终裁结果日益临近，更多业内人士表示，依靠加征关税无法解决欧洲汽车业困境，欧盟及其成员国应听取中欧汽车产业界声音，客观理性看待中国电动汽车发展及市场机遇。

事实上，良性竞争与合作比孤立更能推动产业进步。甘巴尔代拉说，通过对中国企业进行战略性投资或建立合资企业等途径，欧洲汽车制造商可获得先进技术、供应链和快速增长的消费群体。这不仅能加强欧洲汽车行业，还能促进全球范围的合作和创新。同样，应鼓励中国电动车企在欧洲投资和生产，通过让生产更接近市场来降低成本、创造就业并为当地经济作出贡献。这将有助于中欧汽车产业共同增长。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)