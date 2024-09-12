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检方：法国挫败3起针对巴黎奥运会的恐袭阴谋

2024年09月12日14:36 | 来源：新华网
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新华社北京9月12日电 法国国家反恐检察院官员11日说，法国政府挫败了3起针对本届巴黎奥运会和残奥会赛事的恐怖袭击阴谋，所涉地点包括法国首都巴黎及举办奥运赛事的其他城市。

国家反恐检察官奥利维耶·克里斯滕告诉法国新闻电台，上述袭击阴谋包括策划在7月26日至8月11日巴黎奥运会举办期间袭击“驻巴黎的以色列机构或以色列代表人士”，不过“以色列奥运代表团并非特别被针对的目标”。他没有透露更多细节。

7月27日，观众在法国巴黎埃菲尔铁塔体育场拍照留影。新华社记者黄宗治摄

7月27日，观众在法国巴黎埃菲尔铁塔体育场拍照留影。新华社记者黄宗治摄

克里斯滕说，共5人因涉嫌参与这3起袭击阴谋而被捕，其中包括一名未成年人。当局已对嫌疑人实施审前羁押，可能对其提出多项涉恐指控。

本届巴黎奥运会筹备期间，法国将反恐安全警戒级别提升至最高级。法国内政部长热拉尔德·达尔马宁多次警告，法国可能面临来自极端组织等方面的安全威胁。今年年初以来，警方及其他安全人员共开展936次房屋搜查，而去年为153次。

警方4月24日通报，一名16岁男子因涉嫌策划奥运会期间在巴黎拉德芳斯商业区发动自杀式袭击，在东部马里尼耶市被捕。5月22日，一名18岁俄罗斯车臣共和国男子因涉嫌策划在奥运会期间袭击足球分赛场，在法国南部圣艾蒂安市被捕。（李彦南）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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