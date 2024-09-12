新华社华沙9月11日电（记者张章 崔力）波兰气候与环境部副部长马切伊·班多11日说，波兰将于本周向欧盟提出申请批准其核电项目融资计划，核电站首个发电机组预计将于2035年完工。

负责波兰战略能源基础设施建设的班多当天在华沙举行的第二届核能大会上说：“我将于本周向欧盟委员会正式提交核电项目融资计划的批准申请。”

班多说，波兰政府的目标是在2035年完成核电站首个发电机组的建设。但他强调，完成建设工作并不意味着反应堆能够立即启动工作，发电机组开始发电可能还需要几个月到一年时间。

据悉，波兰政府正在制定一项法律，以允许政府向负责核电站建设的国有企业——波兰核电公司注资600亿兹罗提（约合154亿美元）。

为了降低排放和改善空气污染，波兰政府近年来加大投入试图摆脱对燃煤发电的依赖。班多表示，波兰未来的能源组合将以可再生能源和核能为基础。

根据欧盟规定，成员国提供给本国公司的国家支持需要符合欧盟公平竞争相关规定。波兰首座核电站将建在波罗的海海滨城市霍切沃。

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