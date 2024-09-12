新华社德国杜塞尔多夫9月11日电（记者李函林 贾金明）由中国国际贸易促进委员会主办的第二届中国国际供应链促进博览会德国推介会11日在德国杜塞尔多夫举办，近130名中德两国企业代表出席。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌表示，今年是中德建立全方位战略伙伴关系十周年。中德关系始终稳健发展，各领域合作不断巩固深化。经贸合作是中德关系的“压舱石”，两国在贸易领域优势互补，产业链供应链深度互嵌。期待两国企业发挥各自优势，挖掘互利合作广阔潜力，做大共同利益“蛋糕”，成为投资合作、科技创新的重要伙伴。欢迎更多德国企业积极参与第二届链博会，共同推动中德供应链合作，携手打造稳定畅通的全球供应链。

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国表示，中德合作基础扎实、潜力巨大，经贸纽带坚韧。两国在机械制造、汽车等传统领域，以及绿色转型、数字化、人工智能等新兴领域，都有合作共赢的巨大潜力亟待挖掘。欢迎德国企业家利用链博会平台，实现中德企业优势互补。

杜塞尔多夫工商会主席、德中经济联合会顾问委员会主席安德烈亚斯·施米茨表示，多年来德中经济联合会与中国贸促会保持紧密合作，致力于促进德中关系，织密两国企业网络。中国供应链体系完整、敏捷、灵活，德中工商界应把握双方在贸易、投资、创新、技术等领域合作机遇。

第二届链博会将于11月26日至30日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链及供应链服务展区。目前已有包括德国企业在内的超过600家企业确认参展，境外参展商占比超过30%，参展国别超过60个，覆盖世界五大洲。

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