新华社迪拜9月12日电 通讯｜扎根沙漠腹地的“聚光者”——中阿合作光热光伏发电项目点亮迪拜万家灯火

新华社记者傅云威 段敏夫 董修竹

从阿联酋迪拜市区出发向南约65公里，在一望无垠的沙漠腹地，高达262米的集热塔巍然耸立，高塔下约7万面定日镜组成的镜场呈辐射状环绕延伸，从四面八方将阳光汇聚到位于塔顶的集热器上，形成一道道耀眼光束。

这里是中国和阿联酋共建绿色丝绸之路重点合作项目——迪拜马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目。2018年11月，上海电气集团股份有限公司以EPC总承包方式承建该项目，总装机容量950兆瓦，其中包括700兆瓦光热发电机组和250兆瓦光伏发电机组。项目占地面积44平方公里，相当于6000余个标准足球场大小。

今年2月，项目所有发电机组均已实现并网发电并投入商业运行，累计发电量达35亿千瓦时，项目建设期间为当地创造就业岗位约5万个。项目执行总监奥马尔·哈桑告诉记者，该项目可为32万户当地居民源源不断地输送绿色电能，每年减少二氧化碳排放超过160万吨。

“我们就像是扎根沙漠腹地的‘聚光者’，把太阳留在夜晚，点亮迪拜万家灯火。”上海电气迪拜光热光伏项目经理赵辉介绍说，该项目采用先进的光热发电技术，连续稳定地将太阳能转化为电能。普通光伏电站受太阳光影响负荷波动较大，且夜间不能供电，而储能型光热电站能够大量储存阳光充沛时产生的热量，实现跨昼夜和天气状况不佳时持续稳定发电。

赵辉说，项目光热发电机组采用塔式和槽式两项主流光热发电技术，并在塔式发电机组应用镜场无线动力和控制系统，实现定日镜“无线智能逐日”，提升集热效率。同时，项目拥有全球最大的熔盐储热系统，储热发电时长达15小时。

尽管石油资源丰富，阿联酋一直致力于优化本国能源结构，积极探索能源转型。2023年12月，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德在出席项目落成仪式时表示，阿联酋致力于推动本国跻身全球“最可持续国家”行列，迪拜光热光伏综合发电项目投入商业运行是阿联酋可持续发展道路上的又一重要里程碑。

去年，中东首个清洁燃煤电站项目——迪拜哈斯彦清洁燃煤电站4号机组首次并网发电，阿布扎比艾尔达芙拉2.1吉瓦光伏电站和迪拜马克图姆太阳能公园五期900兆瓦光伏项目先后建成并投入商业运行，这些阿联酋重点清洁能源项目均由中国企业承建，两国携手共建“绿色丝路”成果丰硕，绿色能源合作不断走深走实。

“促进节能减排既是企业的社会责任也是全人类的共同目标，中国企业将继续发挥自身技术优势，推动多边技术合作，为应对气候变化提供中国方案，为实现可持续发展贡献中国智慧。”赵辉说。

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