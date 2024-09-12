新华社北京9月12日电 日本货物铁道公司11日开始暂停全部货运列车运行，起因是该公司员工在列车车轮安全检测中有伪造数据等不当行为。

日本货物铁道公司是日本规模最大的货运列车企业，也是日本唯一在全国范围内运营货运列车的企业。据这家公司10日通报，发现该公司的3处铁路站场存在程序不当问题，有员工在货运列车车轮装配过程中伪造安全检测数据或忽略“不理想”的数据。

2023年11月15日，人们走过日本东京涩谷车站前的十字路口。新华社记者张笑宇摄

据日本广播协会报道，日本国土交通省已要求这家公司对旗下所有货运列车进行紧急检查，以确保车轮装配的安全性。日本货物铁道公司11日决定，在安全性得到确认前，停运自己掌握的所有列车。

另据共同社报道，日本货物铁道公司计划于11日24时前恢复运营，并通过增加每节列车车厢有效载荷来最大限度地减少对物流造成的影响。

受日本货物铁道公司停运影响，部分包裹递送服务至少延迟一天，暂不清楚这次停运对日本全国物流的影响。

日本快递业巨头雅玛多控股集团有限公司说，受上述问题影响，部分日本国内长途包裹递送可能延迟一天以上。佐川急便公司、福山通运公司、西浓运输公司等日本物流企业同样受到波及，并就递送服务延误向客户致歉。

据日本货物铁道公司官网介绍，该公司成立于1987年，承接日本国有铁道公司的民营化货运业务，目前其运营的货运列车共有7000多节车厢。（李彦南）

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