新华社日内瓦9月11日电（记者曾焱）世界气象组织11日发布的最新预测显示，今年9月至11月，当前的中性状态（既非厄尔尼诺也非拉尼娜）转变为拉尼娜现象的可能性为55%。今年10月至明年2月，这一可能性增加至60%，在此期间厄尔尼诺现象再次出现的可能性忽略不计。

2020年5月20日，海浪拍击孟加拉国吉大港的海岸。特强气旋风暴“安攀”当日登陆孟加拉湾沿海地区。新华社发

世界气象组织说，拉尼娜和厄尔尼诺等自然发生的气候事件，正在人类活动引发的气候变化这一更广泛背景下发生。气候变化导致全球气温上升，极端天气和气候事件加剧，并影响季节性的降雨和气温模式。

厄尔尼诺现象是自然发生的一种与热带太平洋中部和东部海洋表面变暖有关的气候模式。拉尼娜现象则与之相反，与热带太平洋中部和东部海洋表面变冷有关。拉尼娜现象常出现在强厄尔尼诺现象之后，两种现象都与一些地区的持续干旱、洪水等自然灾害相关。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛表示，自去年6月以来，全球陆地和海洋表面温度持续异常。即使拉尼娜现象有短期降温作用，也不会改变大气中温室气体浓度上升而导致全球气温上升的长期趋势。

该组织还说，尽管过去几年发生的拉尼娜现象具有降温效应，但过去9年仍是有记录以来最热的时期。

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