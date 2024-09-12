新华网迪拜9月12日电（记者段敏夫）“天涯共此时·湘约阿联酋”第二场中秋体验活动近日在阿联酋哈伊马角文化中心剧场举办。

中国驻阿联酋大使张益明、湖南省文化和旅游厅厅长李爱武、哈伊马角控股集团主席艾哈迈德亲王、哈伊马角陶瓷集团主席萨格尔亲王、阿联酋文化部部长顾问穆娜等出席活动。

近日，中国驻阿联酋大使张益明（右）同哈伊马角控股集团主席艾哈迈德亲王在活动现场交谈。

此次中秋体验活动在阿联酋联邦最高委员会成员、哈伊马角酋长苏欧德的支持下，由中国文化和旅游部、中国驻阿联酋使馆指导，阿联酋中国文化中心、湖南省文化和旅游厅以及哈伊马角文化中心、萨法拉克旅游集团联合承办。

艾哈迈德亲王、萨格尔亲王和穆娜顾问同现场观众一起体验了来自中国湖南的茶艺、面塑、编织中国结等文化互动，共赏精彩纷呈的杂技综合演出。这是来自中国的艺术团首次在阿联酋哈伊马角酋长国进行演出，吸引哈伊马角、迪拜、阿治曼、富查伊拉等北部酋长国的近800名中外观众到场观看，沉浸式参与和体验中国优秀传统文化，感受欢乐祥和的节日氛围。

观众与身穿民族服饰的演员在活动现场合影。

“天涯共此时·湘约阿联酋”中秋体验活动在阿联酋阿布扎比和哈伊马角各举办一场，共吸引了1600余名观众。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)