人民网布鲁塞尔9月11日电 （记者牛瑞飞）近日，由上海市人民政府新闻办公室、上海市文化和旅游局指导，中国驻比利时大使馆支持，布鲁塞尔中国文化中心、上海现代服务业联合会、上海吴昌硕艺术研究协会主办的“魅力上海”城市形象比利时推广活动暨“五彩海上”海派艺术周在比利时布鲁塞尔拉开帷幕。“五彩海上”——当代海派书画名家邀请展在布鲁塞尔中国文化中心同时开幕。本次展览以海派墨韵、昌硕遗风等为特色，展示了9位当代上海艺术家的新作60余件。

图为展览现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

活动以海派书画展览、中国文化讲座等活动为交流平台，以增进中比、中欧两地人民人文交流为主旨，展示具有独特魅力的海派艺术，讲好中国故事，传播上海城市形象。

中国驻比利时大使馆参赞高炜、中国驻欧盟使团参赞陈翔、布鲁塞尔大区议员纳吉玛·阿尔巴维等约100余位中外嘉宾出席活动。

中国驻比利时大使馆参赞高炜在致辞中表示，此次活动不仅是一次关于当代海派书画的展览，也是一次就中国艺术展开讨论的良机。中国传统书画与西方艺术相比独具一格，但两者在思想、表达上又不乏共通之处。希望活动能够促进中比两国间文化上更深远的交流。

上海现代服务业联合会国际交流中心常务副主任刘伟东在致辞中表示，“五彩海上”海派艺术周，以海派艺术大师吴昌硕先生诞辰180周年为契机，推出精彩纷呈的艺术展览和文化交流活动，希望能让国外更好地了解和感受海派艺术的魅力，同时为促进中比文化交流与合作搭建桥梁。

上海书法家协会副主席张伟生在致辞中表示，海派书画拥有深厚的传统文化理念和独特的艺术品格风尚。它融合了传统与现代、东方与西方的文化元素，形成了别具一格的艺术语言。艺术没有国界，此次中欧艺术交流，是一场跨越时空和地域的心灵对话。

中国驻比利时大使费胜潮专程前来观摩展览，表示来自上海的海派力作相当精彩，希望展览能够辐射到欧洲其他国家，向当地公众展示中华优秀文化。

布鲁塞尔大区议员纳吉玛·阿尔巴维表示，展览不仅展示了中国艺术的独特魅力，还让她深刻感受到中国书法的多样性与美感。她认为，中国文化具有极强的包容性和融合力，能够与其他文化和谐共生，相互学习，共同促进世界文化的繁荣与发展。

比利时企业家查迪·舍凡从小就对中国文化着迷，这是他第一次观摩海派书画。他表示中国值得他去了解的文化太丰富了，对中国的喜爱又加深了一层。因会说上海话而走红的比利时博主托比亚斯（高悦）也来参加了开幕式，他特别喜欢几幅书法作品，从甲骨文到隶书、草书、行书，他从中看到了中国悠久的历史和文化。

开幕式上播放了新版上海宣传片，《相聚上海》等书册吸引嘉宾纷纷驻足取阅。

“中国故事”系列讲座“汉字的魅力”和“观察自然的另一种方式——谈谈中国山水画”也在布鲁塞尔中国文化中心举行。韩天衡美术馆原馆长朱晓东从古老的甲骨文讲起，以“六书”中四种主要造字方法举例，展现了古人造字、用字的高妙智慧以及汉字的独特魅力。

上海市美术家协会副主席、原上海美术馆馆长陈翔通过对比西洋风景画和中国山水画，阐释了两者所代表的在人与自然关系上不同的观察和表现方式，并通过现今AI在美术鉴赏中的应用，深入浅出地介绍了中国山水画所蕴含的文化内涵和精神思想。

两场讲座共吸引了130余比利时当地公众前来参加，旅比知名华人画家张文海担任讲座的嘉宾和现场翻译。现场座无虚席，观众反响热烈，与主讲人和嘉宾互动积极，大家就中国文字的演变、与其他国家文字之间的联系、中国山水画中对云、水的表达等问题进行了讨论。观众表示，通过聆听讲座，对于中国汉字和书画又有了新的认识，感受到了中国传统文化的独特魅力。

活动期间，“五彩海上”海派艺术周代表团还拜会了中国驻比利时大使费胜潮、比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特，就中比之间开展民间人文交流、经济和现代服务业等交流合作进行探讨。

本次活动也为国家文化和旅游部“天涯共此时·中秋节”全球活动和即将到来的中秋传统佳节增添了一抹亮色。

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