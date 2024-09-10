人民网迪拜9月9日电 （记者任皓宇）埃及首届国际航展近日在埃及滨海城市阿拉曼国际机场举行。

为期三天的航展吸引了全球约全球约100个国家和地区的300多家航空航天领域的企业、机构和相关部门参展，展示了航空航天领域的创新技术和产品。

包括中国空军八一飞行表演队在内的多国飞行表演队进行了飞行表演。