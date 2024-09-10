新华社悉尼9月10日电 通讯｜澳企期待借力中国绿色产能推动矿业转型

新华社记者李晓渝

“我们希望在绿色铁素项目的每个环节都与中国企业展开合作，一同把项目成本降下来。”澳大利亚铁矿石巨头福德士河集团技术总监韩敏惇（英文名安德鲁·汉密尔顿）在该公司绿色铁素项目奠基仪式后对新华社记者说。

日前，福德士河集团在其位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区克里斯默斯克里克矿区的绿色能源枢纽举行绿色铁素项目奠基仪式。这个项目承载着该企业对借力中国绿色产能推动澳矿业绿色转型的期待。

福德士河希望通过绿色铁素项目，利用西澳大利亚州丰富的太阳能、风能等可再生能源将铁矿石加工成铁素产品，将生产过程中的碳排放降低至几乎为零，也就是以清洁方式生产铁元素含量约95%的高纯度绿色铁素产品。这些产品可以通过清洁能源驱动的船舶出口到中国和其他市场，供当地钢铁厂冶炼成为绿色钢铁。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织相关负责人沃伦·弗伦特耶表示，要使这类项目具有经济可行性，需要降低绿氢的成本。

降低绿氢成本的关键在于清洁电力。记者在克里斯默斯克里克矿区看到，虽然时值南半球冬季，但当地日光充足，不少工作人员还戴着帽子和墨镜。据了解，当地年均日照时间约3000小时，太阳能资源非常充沛。

绿色铁素项目附近的太阳能发电场中，太阳能光伏板整齐排列，形成片片方阵。工作人员介绍，这座60兆瓦发电设施产生的电力经由长约60公里的输电线路，连接克里斯默斯克里克矿区和毗邻的克劳德布雷克矿区以及储能设施，整个清洁电力生产输送过程中使用的设备不乏中国新能源产品。

福德士河集团首席执行官狄诺（英文名狄诺·奥特兰托）告诉记者，在太阳能光伏板、风力涡轮机、电解装置等澳大利亚采矿业需要的设备方面，中国企业都是至关重要的供应方。集团管理层和工程师团队近期访问中国后发现，中国企业具备按照公司所需来制造高质量可再生能源设备的能力，这令他印象深刻。

狄诺表示，福德士河正向全球绿色技术、能源和资源公司转型，计划到2030年实现其自身运营碳中和的愿景，并希望通过开发绿色能源技术解决方案助力全球重工业实现脱碳。转型过程涉及太阳能光伏板、电力分配、新能源矿用重卡、氢燃料电池、电动客车、清洁能源驱动火车及货轮等方面，这将是福德士河与中国企业合作的绝佳机会。

福德士河大约90%的铁矿石产品都出口到中国，该公司将中国视作绿色铁素的目标市场。狄诺说，当一些国家还在脱碳和清洁能源转型上踯躅不前的时候，中国正不断取得进展，这令人振奋。一些长期与福德士河保持合作的中国钢铁企业对绿色产品兴趣大。随着可再生能源成本不断下降，绿色铁素和绿色钢铁市场将迎来大幅增长。

他说，澳中经济互补性强，澳大利亚资源丰富、地域广阔，还有丰富的太阳能和风能资源。凭借中国的新能源技术和澳大利亚的矿产资源禀赋、丰富的清洁能源以及福德士河现有基础设施，生产和出口绿色金属商品潜力巨大。

在澳大利亚，期待借助中国绿色产能和技术来推动矿业转型的企业不止福德士河一家。资料显示，早在2021年，必和必拓就加入了中国宝武集团发起成立的全球低碳冶金创新联盟。

“绿色铁素项目‘源自中国，造于澳大利亚，供给全球’，将成为澳中两国充分开展双边合作、造福全球的典范。”福德士河集团执行董事长安德鲁·福里斯特对记者说。

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