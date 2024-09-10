人民网北京9月10日电 （记者崔译戈）“中非合作基于友谊、尊重和互利共赢，习近平主席宣布中非携手推进现代化十大伙伴行动令人振奋。”近日，南非科学与创新部部长布莱德·恩齐曼迪在北京交通大学接受人民网记者采访时表示，中非合作论坛北京峰会成果丰硕，南方期待与中国在科技和创新领域进一步开展合作。

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华出席中非合作论坛北京峰会并进行国事访问的南非总统拉马福萨举行会谈。两国元首宣布，将中南关系提升为新时代全方位战略合作伙伴关系。

恩齐曼迪指出，南非与中国友谊源远流长，南非是第一个同中国签署共建“一带一路”合作文件的非洲国家，也是中国在非洲最大的贸易伙伴。他认为，非洲国家与中国尊重彼此的发展道路，非中合作基于平等相待、互利共赢。

恩齐曼迪曾多次参加中非合作论坛相关活动。他表示，中非合作论坛是非洲国家与中国交流互鉴的重要平台。

9月5日，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话提出，未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领全球南方现代化。

其中，“兴农惠民伙伴行动”指出，中方将向非洲提供10亿元人民币紧急粮食援助，建设10万亩农业标准化示范区，派遣500名农业专家，建设中非农业科技创新联盟。实施500个公益项目。鼓励中非企业“双向奔赴”投资创业，把产业附加值留在非洲，为非洲创造不少于100万个就业岗位。

恩齐曼迪高度赞赏中方提出同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动。他表示，十大伙伴行动至关重要，为未来中非合作擘画了蓝图。

恩齐曼迪对行动中提出中非开展农业科技创新合作印象深刻。他特别强调，粮食安全仍是非洲大陆所面临的最重要的发展问题之一，非洲不仅需要消灭饥饿问题，也要获得更健康、营养的膳食。十大伙伴行动为非洲国家学习中国减贫经验提供了机会。

中非合作论坛北京峰会举行期间，中国和53个非洲国家的国家元首、政府首脑、代表团团长和非盟委员会主席一致同意，发布《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》，进一步助力非洲各领域可持续发展。

恩齐曼迪表示，人类正面临气候变化、生物多样性减少等全球性挑战，其负面影响对包括非洲国家在内的发展中国家尤为明显，需要各国携手合作。在科技创新领域，非洲国家仍有巨大发展潜力。期待进一步深化南中两国科技创新合作，为两国关系发展注入科技动力。

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