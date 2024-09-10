新华社联合国9月9日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表傅聪9日表示，当前讨论维和行动如何转型和再出发，首先就要重申遵守联合国维和三原则的重要性。维和行动不应该介入当事国内部事务，不能卷入成为争端和冲突的一方。

傅聪当天在安理会审议维和行动公开辩论会上发言时指出，“当事方同意、保持中立、非自卫或履行授权不使用武力”的维和三原则是在多年实践中、甚至是付出惨痛代价后总结出来的，具有长远的指导意义。当前维和行动面临的种种挑战，不少都同特派团从授权到运作偏离了维和三原则有关。必须看到，维和行动并不是万能药。维和行动的部署需要基本条件，取得成功也需要基本条件。最重要的是，要有一个可信的、不断向前的政治进程，也就是要真正“有和可维”。联合国曾在海地几次部署维和行动，但均效果不彰。很明显，目前海地不具备部署联合国维和行动的条件。

傅聪表示，维和特派团应该有总体稳定的核心授权。为应对一国内部冲突部署的大型特派团应当协助而不是取代当事国自主努力，其核心授权必须反映当地实际情况，契合当事国的优先重点，而不是其他方面的政治优先甚至是“政治正确”。安理会要避免每次授权延期都导致授权扩大，这只会让特派团授权不断膨胀、逐渐失焦、任务难以落实。在当事国局势稳定后，安理会要及时给特派团制定清晰可行的撤出战略，把相关任务平稳有序过渡给当事国政府和其他联合国机构。

傅聪强调，要全面提升维和行动绩效。特派团应该同当事国保持良好合作，赢得当事国政府和人民的认可，有利于当事国逐步走上长治久安和可持续发展之路。特派团领导层要展现出领导力，确保全团人员高昂的士气和严明的风纪。针对维和人员面临的日益严峻的安全风险，联合国全系统应该完善应急响应机制，最大限度降低人员伤亡。维和摊款占全部联合国预算摊款的三分之二，这要求维和行动从决策到执行各环节都遵守最严格的财政纪律，杜绝浪费。维和物资采购应该拓宽供应商渠道，切实提高性价比。在条件允许的情况下，维和特派团应当关注在当地的社会影响，争取即使在撤出后，仍能留下“蓝色遗产”。

傅聪说，提升非洲自主维护和平稳定的能力，加大对非洲区域安排的支持，是联合国维和转型的重要方向。中国支持为非盟自主和平行动提供充足、可预期、可持续的资金支持，期待安理会第2719号决议确定的框架安排尽早付诸具体实施。

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