新华社贝尔格莱德9月9日电（记者陈颖 石中玉）塞尔维亚总理武切维奇9日表示，由中国企业承建的塞北部兹雷尼亚宁高速公路项目给当地带来机遇，将促进当地发展。

兹雷尼亚宁高速公路项目启动仪式当天在塞首都贝尔格莱德举行。武切维奇与塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇，以及中国山东省委书记林武、中国驻塞尔维亚大使馆临时代办张喆、施工方中国山东高速集团代表等出席启动仪式。

武切维奇参观项目现场并听取有关介绍。他在启动仪式上表示，这条高速公路将从根本上改变巴纳特地区，给该地区带来机遇，并将促进兹雷尼亚宁市及周边城镇的发展。

韦西奇在启动仪式上对中企在支持塞尔维亚基础设施建设以及通过项目实习培养未来工程师方面所作贡献表示感谢。

山东高速集团董事长王其峰表示，兹雷尼亚宁高速公路是中塞关于基础设施领域经济技术合作协定框架下，首个由中国企业实施的EPC总承包项目。山东高速集团将进一步深耕塞尔维亚市场，扩大合作领域，为赓续中塞两国历久弥坚的铁杆友谊贡献力量。

兹雷尼亚宁高速公路项目主线长105.4公里，最高设计时速130公里，连接贝尔格莱德、工业城市兹雷尼亚宁及第二大城市诺维萨德，将成为贯通塞尔维亚北部的交通大动脉。

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