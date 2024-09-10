新华社柏林9月9日电 题：“去中国！”而不是“去中国化”

新华社记者

近日，德国大众汽车集团发布声明称，为进一步削减开支，公司考虑关闭其在德国境内的一家汽车制造厂和一家零部件厂。如果计划实施，这将是大众汽车自创立以来首次关闭本土工厂。

大众汽车关闭本土工厂的计划，反映了在席卷全球的电动化浪潮下，德国乃至欧洲传统汽车工业正面临竞争力下降的困境。面对新的环境，一些欧洲政客不是聚焦于如何提升自身产业竞争力，而是将此归咎于在新能源汽车领域发展迅速的中国企业，对中国挥舞保护主义大棒，意图通过对华加征关税或“去风险”甚至“去中国化”手段推动自身产业走出困局。

大众汽车（安徽）有限公司外景（无人机照片，2024年6月7日摄）。 新华社记者郭晨摄

保护主义不会带来竞争力，业界对此早有共识。自去年10月欧盟针对中国电动汽车发起反补贴调查以来，大众、宝马、奔驰等车企纷纷表示，只有在充分竞争的市场里才能提高自身竞争力，不需要保护主义来维护它们的市场。

事实上，去中国，加码在华投资，正成为包括大众汽车在内的欧洲老牌车企应对新形势的重要选择。今年4月，大众汽车宣布将投资25亿欧元，扩建其在合肥的生产及创新中心；梅赛德斯-奔驰集团本月刚刚宣布，计划与中国合作伙伴共同在华投资超140亿元人民币，进一步丰富乘用车和轻型商务车的本土化产品阵容……

2024年4月25日，在北京中国国际展览中心顺义馆举行的2024北京车展上，梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会成员唐仕凯介绍梅赛德斯—奔驰纯电G级越野车。新华社记者才扬 摄

去中国，因为中国拥有超大规模的消费市场。数据显示，中国汽车产销量已连续15年位居全球第一。随着民众收入水平持续提高，中国汽车消费需求增长将更加强劲。瑞士《新苏黎世报》刊文指出，德国车企在中国这个全球最大的汽车市场上非常成功，它们每销售三辆汽车就有一辆是在中国售出。

去中国，因为这是提升全球竞争力的最佳方式。中国在新能源电池、自动驾驶和车内娱乐等技术领域走在世界前列。欧洲车企在中国增资扩产，强化本地研发实力，积极融入中国汽车产业生态，是在全球绿色转型大潮下提升品牌全球竞争力的必然选择。大众汽车和小鹏汽车自去年7月建立合作关系以来，多次签订技术合作协议。德国权威汽车经济学专家、波鸿汽车研究院院长费迪南德·杜登赫费尔说：“以前德国工程师教中国人如何造车，如今在电动汽车和自动驾驶领域，中国车企给德国车企带来很多启发。”

到中国去，不只是汽车业的选择。近年来，包括电子、机械、零售、医药制造在内的大型跨国企业加紧在华投资布局。中国德国商会发布报告显示，超过半数的受访德企计划未来两年内增加对华投资。

世界潮流浩浩荡荡，唯有主动拥抱变革，以开放的姿态加强合作、互利共赢，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。保护主义保护不了落后产业，更提升不了竞争力，只会加剧市场不确定性。

“去中国！”而不是“去中国化”，这才是唯一的正确选择。

(责编：王禹蘅、崔译戈)