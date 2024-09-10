新华社日内瓦9月9日电（记者陈斌杰）世界贸易组织9日发布《2024世界贸易报告》说，地缘政治局势紧张、数字革命和气候变化正重塑由贸易主导的发展格局，可能对今后全球经济融合构成新挑战，同时也带来一些新机遇。

报告认为，与地缘政治相关的国家竞争、地区冲突和贸易制裁等全球趋势，冲击了过去30年世界经济增长的稳定基础，可能导致国际贸易体系碎片化；数字革命可能拖累低收入经济体劳动密集型制造业主导的增长前景；气候变化可能对各国特别是低收入经济体带来更大冲击。

与此同时，报告认为，上述全球趋势也带来相应的机遇。比如，发展中经济体可通过数字化降低贸易成本，转向服务业主导的增长，或者把握全球绿色转型过程中对可再生资源的需求，从而获得新的发展机会。

报告认为，国际贸易有助于缩小经济体之间的收入差距，提高全球经济的包容性。从1996年到2021年间，贸易在国内生产总值中的占比越高，中低收入经济体的经济增长就越快，进一步帮助这些经济体缩小与高收入经济体的人均收入差距。

面对挑战，报告呼吁各国共同努力，缩小数字鸿沟、更新世贸组织规则以满足服务贸易、数字和绿色经济日益增长的需求，同时加强国际贸易合作，将开放贸易与加强职业培训、提供失业救济金、完善竞争规则等政策相结合。

在报告前言中，世贸组织总干事伊维拉强调贸易在减少贫困和创造共同繁荣方面发挥的积极作用，呼吁让贸易和世贸组织“更好服务过去30年全球化过程中落后的经济体和民众”。

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