新华社新西兰奥克兰9月9日电（记者卢怀谦 郭磊）“感知中国-敦煌文化走进新西兰”活动9日在新西兰最大城市奥克兰举行，旨在通过展示敦煌壁画、塑像、石窟艺术的独特魅力，增进中新两国人文交流，促进民心相通。

活动由中国国务院新闻办公室、中国驻新西兰大使馆和中国驻奥克兰总领馆主办，甘肃省新闻办公室、敦煌研究院、中国对外文化集团有限公司承办。活动精选了30件敦煌壁画作品、4件彩塑作品、6件石窟模型，仿制还原了莫高窟第3窟，并利用VR技术对莫高窟第285窟进行了数字化还原。来自甘肃演艺集团的舞蹈演员和民乐演奏家进行了现场演出。

主办方表示，敦煌文化是各种文明长期交流融汇的见证，古丝绸之路不仅促进古代中国与亚欧非各国之间的经济、文化交流，也为各国加强文化交流、实现共同发展提供了重要启迪。此次活动将进一步加深中新两国人民之间的友谊，推动两国人文交流与合作持续发展，推动中新全面战略伙伴关系行稳致远。

与会嘉宾表示，文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。虽然中新远隔重洋，两国国情、发展阶段、社会制度不同，但都有着对多元文化的包容、对创新创造的追求、对世界和平的祈愿。

出席活动的新西兰国会议员珍妮·萨莱萨说，展览令她印象深刻，特别是穿过那个（莫高窟第3窟）复制洞窟时，“真切感受到这种美丽和文化之间的相互关联”。

新中友协奥克兰分会副主席利奥·德·格拉夫在VR展台沉浸式体验了莫高窟第285窟。他对记者说：“文明交流互鉴一定会促进两国人民的互相了解，我以后一定要去敦煌实地看一看。”

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