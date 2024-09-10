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国家移民管理局：出台更加积极、开放、高效的移民管理政策

2024年09月10日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社南京9月9日电（记者任沁沁）9日在江苏苏州举行的东盟与中日韩移民管理政策高级别研讨会上，中国国家移民管理局倡议出台更加积极、开放、高效的移民管理政策，营造更加开放包容的移民制度环境。

　　本次研讨会以“构筑更加紧密的移民政策交流纽带，共同促进域内各国安全与发展”为主题，文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南和日本、韩国、中国的移民部门代表，东盟秘书处、国际移民组织、澜湄执法合作中心有关官员，就当前地区移民治理形势及共同关心的问题展开讨论，介绍了各自移民治理最新政策与举措，分享了有关政策主张和合作建议，提出了地区移民治理的政策建议，展望了研讨会发展方向与未来。

　　围绕促进区域人员交流往来，中国国家移民管理局倡议推进边检通关便利化，营造更加便捷高效的通关环境；共同打击人口贩运、偷运移民、电信诈骗、网络赌博、贩毒等跨国有组织犯罪，切实保护合法、打击非法、引导守法，营造更加合法有序的出入境安全环境，努力打造更高水平、更加均衡的地区移民治理新格局；秉持开放合作、互利共赢的精神，协商出入境检查、停居留管理等移民政策务实合作优化方向，促进地区人员交往和贸易投资自由化便利化，共同培育地区发展新动能。

　　此次研讨会是中国国家移民管理局落实第25次东盟与中日韩（10+3）领导人会议共识，以及《10+3合作工作计划（2023－2027）》的重要举措。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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