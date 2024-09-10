新华社北京9月9日电（记者韩佳诺、谢希瑶）记者9日从商务部召开的专题新闻发布会上获悉，第四届中国—加勒比经贸合作论坛部长级会议将于9月12日至14日在海南省琼海市举行。本届会议将聚焦新兴合作领域，为中加各界提供政策沟通和拓展商机的平台，释放中加团结合作的积极信号。

商务部美大司司长林峰介绍，与往届相比，本届会议有三个新特点，一是紧扣开放主题，通过展示海南的改革开放成就，让加勒比国家近距离了解中国新时代改革开放政策，更好地理解中国实施高水平对外开放的决心；二是紧跟发展趋势，本届会议关注新兴合作领域，积极探讨绿色低碳、数字技术为中加经贸合作带来的新机遇、新模式，更好赋能中加经贸合作，助力加勒比国家更好落实联合国2030年可持续发展议程；三是坚持需求导向，在会议筹备阶段，商务部通过多渠道，了解加勒比各国对华合作的“个性化”需求，收集中国企业在加勒比国家开展业务的意向，并在此基础上，筹备了加勒比国家经贸部长与中国企业对话会专题活动。

本届会议由商务部与海南省人民政府共同主办。安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴哈马、古巴、多米尼克、多米尼加、格林纳达、圭亚那、牙买加、苏里南、特立尼达和多巴哥等11个加勒比论坛与会国政府代表团以及加勒比共同体秘书处代表将出席会议。海地政府代表将以观察员身份出席。

中加论坛机制建立于2004年，论坛以促进中国和加勒比地区经贸合作、实现共同发展为宗旨，是中国和加勒比国家政府间最高级别的经贸对话机制。成立20年来，论坛积极推动与会国多双边合作，在贸易投资、发展合作、人力资源、医疗卫生等领域取得了丰硕的合作成果，已经成为中国与加勒比国家加强合作、共同发展的重要机制平台。截至目前，已成功举办三届，先后于2005年、2007年、2011年在牙买加、中国（厦门）、特立尼达和多巴哥举办。

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