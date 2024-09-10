新华社上海9月9日电 题：“百物”出海 讲好中国故事

新华社记者孙丽萍、丁汀

汉代“彩绘陶女俑”、东汉时期随身佩戴的“司南玉佩”、精美绝伦的金缕玉衣……

作为“百物看中国”文物艺术出境大展系列首展，111件/组汉代精品文物构成的“不朽的玉甲：中国汉代文物精品展”近日在匈牙利两座城市结束为期约一年的巡展，吸引近6万名观众。

匈牙利莫拉·弗朗茨博物馆为中国文物举办“博物馆之夜”。（上海博物馆供图）

“第一次在匈牙利看到金缕玉衣”“我爱中国！”“女儿带我来还为我导赏，展览真的非常有趣”……“不朽的玉甲”展出期间，脸书（Facebook）等海外社交媒体平台上留下了海外网友热情洋溢的好评。

“首展告捷。”上海博物馆馆长褚晓波说，2100多年前，汉代的张骞率领使团穿过茫茫戈壁，开拓了古丝绸之路；如今，中国汉代文物精品展呈现大汉王朝万千气象，续写丝绸之路文化交流新篇章。

近年来，上海博物馆实施“大博物馆计划”，以打造中华文化的精神家园和人类文明的百科全书为使命，推出“何以中国”“对话世界”“百物看中国”三大系列展览品牌。其中“百物看中国”文物艺术出境系列大展旨在推动中华文化走出去。

图为身穿深衣的西汉“彩绘陶女俑”。（上海博物馆供图）

图为展览现场。（上海博物馆供图）

国宝出海并非少见，为何“不朽的玉甲”在匈牙利收获如此高人气？

“以前在海外办文物展，更多的是把文物送出去，‘见物不见人’，很少给海外观众讲述中华文化故事。”上海博物馆党委书记汤世芬说，此次展览是上博首次在海外举办汉代主题展，体现了海外办展的新思路。

展览以“生活的艺术”“敦睦的智慧”“信仰的光芒”和“丝路的繁盛”四个篇章，将中国历史上辉煌灿烂的汉代故事向海外观众娓娓道来。展品的选择和策展的理念都“大有乾坤”。

为何首选汉代文物？汉朝是继秦朝之后的又一大一统王朝，并创造了当时世界最先进的文明之一。“汉语”“汉字”“汉族”“汉文化”等词沿用至今，皆是汉朝在中国文化乃至世界文明中留下的深刻印记。

“汉文化是中华文明的大IP。”汤世芬说，“围绕这个IP，我们展出铜镜、玉器、服饰等反映当时历史文化生活的各种文物，引起了当地观众的强烈兴趣，展览开幕后博物馆几乎每天都大排长龙。”

汉代文物浩瀚，如何让海外观众既能感受中华文明，又能体验中国人的心灵世界和生活方式？中国和匈牙利联合策展，集合以汉代玉文物著称的徐州博物馆以及成都文物考古研究院之力，用贴近普通人的视角打开中国汉代趣味满满的“社会生活图卷”。

展品中，“青铜钱树”展现了汉代人们对财富的观念和祈求，颇为罕见的“彩绘云兽纹六子漆奁”设计巧妙，奢侈华贵的“金缕玉衣”展现了贵族威仪……

“百物看中国”展厅里还设有汉字互动式科普长廊，安排了写汉字、穿汉服等活动……吸引当地年轻人和展览互动。汤世芬认为，中外观众都是相似的，越来越喜欢看到和当下生活、审美和生活方式紧密联系的文物大展。

“百物看中国”首展告捷，为中国文博界向世界讲述精彩有趣的中国故事打开新思路。

2024年文化和自然遗产日主场城市活动上，“‘百物看中国’推动中华优秀传统文化走出去”项目获评“2023年度文物事业高质量发展十佳案例”。

汤世芬认为，以文物向海外讲述中国故事，很多中华文化的大IP可以好好开发，如宋代美学、中国图案纹样设计等。“‘走出去’的思路逐步打开，我们策展意识更强了，能够‘见物见人见精神’，巧用国宝文物讲述文化史和生活方式，更多展示中华文化自信。”

(责编：王禹蘅、崔译戈)