新华社北京9月9日电 伊拉克国防部长萨比特·阿巴西8日说，伊拉克与美国已就美国主导的多国联合部队分批撤离伊拉克达成一致，暂未正式签署协议。

这是3月12日在伊拉克费卢杰拍摄的在美军入侵费卢杰时被炸毁的建筑。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

阿巴西当天接受沙特阿拉伯新闻电视台采访时说，多国联军将在2025年9月前从伊拉克首都巴格达及其他中央政府管辖地区的军事基地撤离，驻扎在伊拉克北部库尔德自治区的部队将在2026年9月前撤离。

阿巴西说，多国联盟部队撤离分两个阶段，“我们可能在今后几天内签署协议”。他补充说，美国国防部长劳埃德·奥斯汀曾在一次会议中提出“两年不够”完成撤离，“他提议多加一年，我方拒绝”。

路透社6日援引伊拉克总理外交事务顾问法尔哈德·阿拉丁的说法报道，伊方与美国就多国联军撤离的技术性谈判已经结束。“当下，伊拉克与这一多国联合阵线的关系即将要过渡到新阶段，新阶段将专注于（发展）军事、安全、经济和文化领域的双边关系”。

这是2月3日在伊拉克安巴尔省拍摄的遭美军袭击损毁的房屋。新华社发

多名知情人士告诉路透社记者，按照最初安排，数周前就准备正式宣布多国联军将撤离伊拉克的消息，但因巴以冲突持续导致中东地区局势紧张、撤军协议一些细节仍待确认等原因推迟宣布，预期本月内会宣布正式签署协议。

路透社又援引美方官员的说法报道，美伊双方会寻求建立一种新的“顾问关系”，有可能在正式撤军后仍在伊拉克境内保留一定数量的美军。

本轮巴以冲突去年10月爆发后，美国驻伊拉克军事基地频频遇袭。在这一背景下，伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼提出与美方就撤军事宜谈判。美国国务院发言人和一名国防部官员说，美国总统约瑟夫·拜登和苏达尼在4月发表的一份联合声明中确认，双方将评估多种因素以确定驻伊多国联军何时及如何结束任务。

2014年以来，极端组织“伊斯兰国”一度占领伊拉克、叙利亚大片土地。美国同年以打击“伊斯兰国”为由组建驻伊多国联军。2017年12月，伊拉克政府宣布取得打击“伊斯兰国”的胜利。2019年3月，“伊斯兰国”在叙利亚最后一个重要据点被收复。

美国眼下在伊拉克驻军仍有大约2500人。虽然伊拉克境内仍有一些“伊斯兰国”残余势力伺机发动袭击，伊拉克政府认为不再构成重大威胁，伊安全部队有能力应对。（包雪琳）

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