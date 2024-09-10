9月8日，美国飞虎队代表团成员在湖南芷江飞虎队纪念馆参观（手机照片）。新华社记者 余春生 摄

新华社长沙9月9日电（记者余春生）8日，由美中航空遗产基金会成员及飞虎队老兵后人组成的美国飞虎队代表团到湖南芷江参访。代表团中很多成员虽已不是第一次到访芷江，但此行仍充满惊喜，有成员期待“带着更多的学生再来芷江”。

抗日战争期间，芷江作为军事重镇，拥有盟军远东第二大军用机场，吸引多个空军部队相继进驻芷江，其中驻防时间最长的就是飞虎队。该大队于1943年6月9日进驻芷江机场，一直到抗战胜利后的1945年9月19日才离开。

芷江飞虎队纪念馆是代表团此行中的重要一站。走进纪念馆，代表团成员仔细端详着馆内的老照片、军服、飞机模型、作战地图等展品，其中几张拍摄于20世纪40年代的彩色照片，尤为引人注意。

“这些珍贵的彩色照片是中美空军联队通讯兵约瑟夫·德捐赠的，他当年见证了日军在芷江投降的全过程，拍摄了大量照片。”芷江飞虎队纪念馆馆长吴建宏说。

9月8日，飞虎队老兵后人玛格丽特·金坎农（中）展示其捐赠给湖南芷江飞虎队纪念馆的照片（手机照片）。新华社记者 余春生 摄

在纪念馆中，由美国友好人士捐赠的展品比比皆是。

“这是你去年捐赠的那张照片。”在一个新设的展柜前，吴建宏和飞虎队老兵后人玛格丽特·金坎农回忆起去年见面时的场景。

这次玛格丽特·金坎农又带来三张新的照片捐赠给飞虎队纪念馆，一张是她父亲的肖像照，另两张是她父亲当年和中国飞行员、技术人员的合影。

“父亲是当年中美空军联队的一员，几十年过去了，他依旧记得当时中国技术人员的名字。”玛格丽特·金坎农举着一张照片说，“我以后还会带更多的照片到芷江来，让更多的人了解我们并肩战斗的历史。”

“我的天呐！”在纪念馆的最后一个展厅里，玛格丽特·金坎农惊喜地发现自己去年到芷江参加活动的照片也被放置在了纪念馆中。

吴建宏告诉她，飞虎队纪念馆不仅要向民众展示中美当年并肩战斗的历史，更要记录中美两国人民友谊的传承。

9月8日，美国飞虎队代表团成员在陈纳德将军雕像前合影（手机照片）。新华社记者 余春生 摄

如今，“飞虎情谊”正在中美的年轻一代中延续。

芷江四中距离飞虎队营房旧址不到2公里，去年11月，芷江四中与美国斯科菲尔德中学缔结为“飞虎队友谊学校”。

再次回到芷江四中，看着一张张青涩的面孔，美中航空遗产基金会主席格林动情地说，芷江对中美两国都具有重要历史意义，这是他的第五次芷江之行，每次来都有不一样的感受，希望有更多的美国学生来到芷江，了解飞虎队的历史，也希望更多的中国学生到美国与飞虎队老兵以及他们的后人交流。

9月8日，美国飞虎队代表团成员在湖南芷江飞虎队纪念馆参观（手机照片）。新华社记者 余春生 摄

在飞虎队纪念馆一旁的中美友谊林里，格林2005年与飞虎队老兵种下的一棵柏树挺拔茂盛。看着树前当年的合影，吴建宏对格林笑着说道，“我们都不年轻了，但希望中美友谊可以像这棵柏树一样长青下去。”

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