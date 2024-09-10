新华社柏林9月9日电 专访：“中国消费者需求升级就是我们的机遇”——访德国美诺全球销售与市场董事总经理克尼尔

新华社记者褚怡 杜哲宇

德国知名家电制造商美诺全球销售与市场董事总经理阿克塞尔·克尼尔在2024年柏林国际消费电子展期间接受新华社记者专访时表示，中国市场蕴藏巨大发展机遇，美诺将持续深耕中国市场。

这是德国美诺全球销售与市场董事总经理阿克塞尔·克尼尔。新华社发（受访者供图）

“我们对在中国市场的表现感到非常满意。”克尼尔说，中国经济孕育着新的增长点，消费者需求也在升级，为包括美诺在内的家电制造商提供了广阔发展空间。

他表示，在中国的生活经历让他对中国消费市场的变化有了深刻感受。“多年前我在中国居住时，早上喝咖啡的人还不多。现在，街头巷尾到处都是咖啡店，人们上班路上顺手买杯卡布奇诺咖啡已经成为日常。”

9月6日，在德国柏林国际消费电子展美诺展区，参观者品尝智慧厨房烹饪的美食。新华社记者杜哲宇摄

“这种变化同样体现在家电领域。三四十年前，几乎没有中国人讨论洗碗机，但现在越来越多的消费者开始意识到它的便捷。”他说。

“这些变化就是我们的机遇。”克尼尔说，美诺将进一步深化市场布局，逐步覆盖更广泛的受众群体。

总部设在德国的美诺是全球领先的高端家用电器制造商，同时也为酒店、办公楼、医疗健康等领域提供商用产品、设备及服务。该企业成立于1899年，目前在全球有15家工厂，其中8家位于德国本土，拥有约22700名员工，全球销售额约为50亿欧元。

谈及在华拓展策略，克尼尔强调了本土化的重要性。“中国消费者在烹饪方法、饮食习惯、餐具使用等方面的需求与欧洲消费者存在差异。我们将不断优化产品，确保它们能够更好地服务中国消费者。”

今年是柏林国际消费电子展创办100周年，本届展会吸引全球1800多家展商参展，可持续发展是一大关注焦点。克尼尔说：“可持续发展是我们在行业中立足的必要条件。”

这是9月6日拍摄的德国柏林国际消费电子展展会入口。2024年柏林国际消费电子展6日拉开帷幕。新华社记者杜哲宇摄

克尼尔指出，大多数消费者都愿意为地球的未来贡献一份力量，但他们往往不知道该如何具体实践。“我们专注于通过数字化和互动化的方式，加强与消费者的沟通，帮助他们更好地理解和实践可持续生活方式。”

中国企业近年来在柏林国际消费电子展上表现抢眼，每年都会带来众多新技术和新产品，获得越来越多外国消费者认可。谈及这一趋势，克尼尔表示，中国家电企业的规模不断扩大，实力不断增强，投入更多资源用于技术研发。“中国家电企业拓展欧洲市场是大势所趋，这对整个行业来说既是挑战也是机遇。双方的合作与竞争将为行业未来发展带来更多活力。”

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