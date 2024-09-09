新华社北京9月9日电（记者冯歆然）2024年中非合作论坛北京峰会成功举行。外交部发言人毛宁9日表示，站在新的历史起点上，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同论坛非方成员一道努力，落实好此次峰会成果，更好造福中非人民。

毛宁在例行记者会上说，中非合作论坛诞生于世纪之交，是中国同发展中国家创建的首个机制性对话平台，也是中国面向一个大洲成立的首个多边合作机制。论坛已走过24个春秋，举办4次峰会、9届部长级会议和17届高官会，成为中非之间开展集体对话的重要平台和深化务实合作的有效机制、南南合作的一块“金字招牌”。

毛宁表示，论坛成立以来，中非关系从“新型伙伴关系”“新型战略伙伴关系”到“全面战略合作伙伴关系”，再到“新时代全天候中非命运共同体”，战略性不断提升。

她说，中国对非贸易额和投资存量分别增长20多倍和100倍，共建“一带一路”合作成果丰硕。论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”、北京峰会“八大行动”、达喀尔会议“九项工程”顺利实施，今年峰会推出“十大伙伴行动”，将推动中非务实合作迈上新台阶。

她表示，中非人文交流丰富多彩，加深了中非人民间相互了解，弘扬了中非传统友谊。中国在非洲设立多个文化中心，创办了60多所孔子学院，向非洲40多个国家派遣医疗队，诊治非洲患者近3亿人次。新时代中非友好故事大放光彩。

“站在新的历史起点上，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同论坛非方成员一道努力，落实好此次峰会成果，更好造福中非人民。”毛宁说。

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