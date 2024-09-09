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日本7月经常项目顺差创历史同期新高

2024年09月09日16:51 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月9日电（记者刘春燕　钟雅）日本财务省9日公布的国际收支初步统计报告显示，受益于海外投资收益大幅增加，日本在货物贸易、服务贸易为逆差情况下，7月经常项目顺差创历史同期新高。

　　报告显示，今年7月日本实现经常项目顺差3.19万亿日元（1美元约合142日元），比上年同期增加15.1%。日本媒体报道，这一顺差额是1985年有可比记录以来的历史同期新高。

　　货物贸易方面，受益于电子部件、汽车、半导体制造设备等出口形势良好，出口额增长9.7%至9.42万亿日元；与此同时，由于药品、通信设备、原油等进口增加，当月进口额增加16.8%至9.90万亿日元。进出口相抵后7月货物贸易由去年同期的顺差转为逆差，逆差额4827亿日元。

　　服务贸易方面，在日元贬值背景下访日人数及入境游收入大幅增加，部分抵消了日本对美国云服务商等支付的IT相关服务费，服务贸易逆差缩小至5328亿日元。

　　在货物贸易和服务贸易呈现逆差背景下，海外投资收益成为日本经常项目顺差的最主要来源。当月包括利息、红利等在内的日本证券投资收益等明显增加，海外投资收益增至4.44万亿日元。

(责编：王禹蘅、张悦)

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