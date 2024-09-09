新华社加沙9月9日电 中东战地手记｜行动起来！“还孩子们一个健康的未来”

萨娜·卡迈勒

已经绝迹25年的脊髓灰质炎（脊灰）病例日前在加沙地带卷土重来。如不能达到至少90%的接种覆盖率，当地64万多名10岁以下儿童将面临脊灰大规模流行的威胁。

今年7月，加沙地带的废水样本中检测出脊灰病毒。8月下旬，加沙地带出现25年来首例脊髓灰质炎病例，患者是一名10个月大的男婴。面对这一迫在眉睫的公共卫生危机，加沙地带卫生部门近日与世界卫生组织、联合国儿童基金会以及联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处等机构联手，展开了一场大规模的脊灰疫苗接种活动。

此次疫苗接种分两轮进行。9月1日，加沙地带中部地区开始进行第一剂疫苗接种。随后，疫苗接种在加沙南部和北部地区陆续展开。第二剂疫苗接种将在四周后进行。

在加沙地带中部城市代尔拜拉赫疫苗接种点，许多父母带着孩子前来接种，其中不乏牙牙学语的婴儿。医护人员从蓝色的疫苗保存箱中取出口服脊灰疫苗，小心翼翼地往每个孩子口中滴入两滴。接种完后，工作人员会在孩子手指上涂上紫色标记。

在代尔拜拉赫一处由帐篷搭建起来的接种点，38岁的加沙居民赛义德·苏卜怀里抱着11个月大的女儿前来接种。他说，因为战争，加沙地带的疾病显著增加，由于疾病传播和缺乏必要的清洁卫生用品，加沙儿童正遭受常人难以想象的痛苦。

疫苗的到来缓解了部分家庭的恐慌与焦虑，但对于年幼的拉赫曼而言，一切都为时已晚。因为已经感染脊灰病毒，拉赫曼在本该学走路的年纪却动不了。拉赫曼的母亲内文·阿布·吉迪安难过地说：“这个疫苗对拉赫曼已经无效了，战争迫使我们不得不在恶劣条件下生存。”

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，吉迪安带着9个孩子从加沙地带北部迁徙到代尔拜拉赫避难。他们住在用塑料布搭建的临时帐篷里，紧邻厕所，卫生环境糟糕，平日里也很难获得干净的食物和饮用水。

“拉赫曼感染脊灰病毒主要是因为没有及时接种疫苗。但长时间的战乱和流离失所让接种疫苗变得困难重重。”吉迪安脸上写满了无奈。

在冲突之前，加沙当地疫苗接种覆盖率高达99%。而现在，这一比率已降至不足90%。由于卫生系统崩溃、缺乏安全保障、基础设施被毁、大量人口流离失所以及医疗用品短缺，导致许多儿童无法及时接种疫苗。

联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员哈迪日前表示，以色列持续发布疏散令，带给加沙地带平民的不是保护，恰恰相反，人们被迫冒着炮火颠沛流离，从一处战火摧毁之地逃往另一处，这样的苦日子“望不到头”。而在拥挤不堪、污染严重、服务设施有限的难民营里，安全同样得不到保障。

世卫组织表示，鉴于加沙地带的卫生、供水和环卫系统遭到严重破坏，每轮至少需要达到90%的接种覆盖率，才能防止脊灰蔓延并减少再次出现脊灰疫情的风险。如果未能达到这一门槛，那么脊灰在加沙儿童中大规模流行将只是时间问题。

疫苗接种只是解决加沙地带人道主义危机的一部分措施，正如世卫组织总干事谭德塞所言：“归根结底，对这些孩子来说，最好的疫苗就是和平”。苏卜的眼中充满了对和平的渴望，“唯有立即达成停火协议，才能逆转孩子们面临的悲惨局面，还孩子们一个健康的未来。”（翻译整理：记者李军、黄泽民）

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