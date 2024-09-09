新华社温得和克9月9日电 通讯｜中国“针”功夫征服纳米比亚患者

新华社记者陈诚

开诊日的早上7时半，纳米比亚首都温得和克的卡图图拉医院中医诊室刚开门，候诊队伍已从前台排到长廊外。这是中医诊室工作的常态。

自1996年起，中国开始派遣援纳米比亚医疗队，每批4人，中医师和护士各两名，在温得和克卡图图拉医院的中医诊室坐诊。

“少则几十人，多则近百人。”中国第15批援纳米比亚医疗队队长李邦伟告诉新华社记者，医疗队以传统中医为特色，良好的疗效征服了当地患者。从纳米比亚开国总统努乔马、前总统根哥布，到众多接受治疗后远离病痛的普通民众，都是中医的代言人和推广者。

刚开诊时，医疗队每年接诊量逾千人次。如今，第15批援纳医疗队每年接诊患者已达上万人次。“医疗队工作任务重，近一年半诊治患者超1.8万人次，队员有时甚至带病坚守在一线。”李邦伟说。

接诊量大幅增长，是中医特色疗法获得当地患者认可的必然结果，也是中医文化被当地人接纳的证明。目前，中医已正式进入纳米比亚医保体系，各商业保险公司可以据此进行医保报销。纳入医保不仅意味着中医得到当地同行的认可，而且也为当地患者就医带来了便利。

纳米比亚前卫生和社会服务部长伯纳德·豪菲库背部曾扭伤，他第一时间选择来中医诊室进行针灸治疗，经过5次治疗后完全康复。为此，豪菲库专门录制视频感谢中国医生。他说，应该鼓励一些纳米比亚青年医生去中国学习、深造，以便更好造福纳米比亚民众。

现年53岁的足球教练安布罗修斯是中医门诊的常客。“当时我的腿出现严重问题，西医建议我截肢，我完全不能接受。”他偶然在当地报纸上看到有关中国医疗队的报道，就抱着试试看的想法走进了中医诊室，从此和中医结下不解之缘。

安布罗修斯说，经过中医针灸治疗，他不仅保住了腿，现在还可以慢慢地骑自行车。“我可以继续自己的足球教练生涯，是中国医生拯救了我。”

当地网球、排球、乒乓球和田径运动员也经常来中医诊室接受治疗。卡图图拉医院康复理疗师布莱辛告诉记者，他已经推荐上百名长期受到疼痛折磨的患者去中国医生那里治疗。“他们感觉，神奇的针灸治疗比服用止痛药更有效。患者告诉我，经过一个疗程3到5天的治疗，情况有了明显好转。”

中国医疗队不仅为当地患者带去“神奇的”针灸治疗，还在工作之余传播中国传统文化。

“每到中国传统节假日，除了做好本职工作，我们也积极传播中国传统文化。春节时，我们在诊室外贴春联，端午节就给患者发香囊。”医疗队护士姚丹说。

医疗队还受邀走进纳米比亚大学孔子学院在当地多个中小学开设的中文教学点，用针灸、火罐做教具，以传统中医文化为内容，让同学们沉浸式体验中文学习，受到师生们一致好评。

纳米比亚毛泽东主席中学校长伊丽莎白·巴姆告诉记者：“同学们都非常兴奋，包括我在内的大部分人是第一次了解和体验传统中医文化。希望通过学习，让同学们对中文和中国文化有更多了解。”

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