新华社柏林9月9日电 综述｜科技创新助力家电领域可持续发展——探访柏林国际消费电子展

新华社记者褚怡 杜哲宇 车云龙

在6日开幕的2024年柏林国际消费电子展上，记者看到，包括多家中国知名企业在内的全球家电企业展示了最新技术和创新解决方案，聚焦绿色科技、人工智能等在可持续发展中的重要作用。

德国博世和西门子等家电品牌所属的博西家电集团展示了全新推出的洗衣机微塑料过滤器，只需将其与排水软管相连，即可减少水中97%的微塑料。博西家电集团首席销售与服务官鲁道夫·克勒切尔在接受新华社记者采访时说：“可持续发展应被视为企业发展的一部分。如果一家企业不具备可持续发展的能力，那么它就无法赢得竞争，也就无法生存下去。”

本次展会上，德国家电制造商美诺的展台材料中，有80%源自去年展会的回收利用。美诺负责全球销售与市场的董事总经理阿克塞尔·克尼尔向记者展示了一款模块化设计、可循环利用的无线吸尘器，除电池外，吸尘器的全部材料均可回收，在产品生命周期结束后，可实现循环再利用。

“它就像是一个大乐高，哪个部件损坏就更换哪个，既方便又环保。”克尼尔说，美诺公司致力于减少能耗，对其大部分电器进行20年使用寿命测试。“我们坚持以更长的产品使用周期，降低不必要的更换对环境造成的影响。”

多家中国知名家电企业也带来了助力可持续发展的新款产品。在海尔展区，记者看到冰箱、洗衣机等多品类搭载原创科技的高端产品。独创风巡航功能的X11海尔洗衣机不仅满足用户对洁净洗护体验的需求，节能效果也大大提升。

海尔还注重应用最新的人工智能技术。海尔欧洲首席执行官尼尔·滕斯托尔对新华社记者说：“人工智能将极大提升产品的可持续性，减少碳足迹，促进绿色能源的应用。海尔正朝此方向迈进，这是海尔的战略核心。”

美的展示的AI ECO智慧节能解决方案使家电能耗平均降低30%。“在欧洲能源价格不断飙升的大背景下，帮助用户节约电费，减轻电网负担，助力全球绿色低碳可持续发展，是我们的承诺。”美的国际产品管理总监库尔特·约法伊斯表示。

欧洲市场对绿色能源的需求正以前所未有的速度增长，光伏产业作为这一转型中的关键力量，在本届展会中吸引了众多目光。TCL实业欧洲营销本部总经理李永平表示，TCL的产品线已经扩展到涵盖空调、冰箱、洗衣机乃至光伏板等全方位智能家居产品，在全球市场展现出强大的竞争力。他说：“随着欧洲市场对环保、绿色、节能产品的日益重视，TCL也在积极调整策略，努力将可持续发展理念传递给每一位欧洲消费者。”

创维集团新闻发言人兼品牌部部长陶双华对新华社记者说，创维正积极推动光伏业务的海外拓展，特别是针对欧洲市场，旨在通过提供先进的光伏产品和综合解决方案，为当地带来清洁、可再生的能源选择，助力欧洲实现绿色发展目标。

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