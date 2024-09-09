新华社北京9月9日电 日本执政党自由民主党总裁，即党首选举进入倒计时。自民党前干事长石破茂、前环境大臣小泉进次郎、数字大臣河野太郎等参选者8日通过街头演讲、走访农户等方式造势拉票。日本媒体说，这场多人选战正进入白热化。

自民党总裁选举定于12日发布竞选公告，27日举行投计票。现任日本首相、自民党总裁岸田文雄已宣布放弃参选，意味着此次选举结束后他将不再担任首相，新总裁将接任首相。

8月14日，日本首相岸田文雄出席在东京首相官邸举行的记者会。新华社发（Pool图片，方家远摄）

截至8日，自民党已有6人正式宣布参选总裁。除石破茂、小泉进次郎和河野太郎外，前经济安全保障担当大臣小林鹰之、现任内阁官房长官林芳正和自民党干事长茂木敏充也加入选战。经济安全保障担当大臣高市早苗、前内阁官房长官加藤胜信分别定于9日和10日宣布参选。另有多人表达参选意向。

在竞选公告发布前的最后一个周末，多名参选人四处奔走，在首都东京和一些地方城市拉票。石破茂、小泉进次郎8日分别在东京和横滨街头发表演讲，河野太郎和小林鹰之分别在北海道地方城市造势，茂木敏充在爱知县与民众讨论育儿话题，林芳正走访了宫崎县一些农户。

根据自民党选举规则，367名自民党籍国会议员每人1票，各地地方议员、普通党员、“党友”（即注册支持者）所投票折合为367票，合计734票，得票过半者当选总裁。如果第一轮投票无人得票过半，得票数前两名的候选人将进入第二轮，即决胜轮投票。

多家日本媒体最新民调显示，石破茂、小泉进次郎和高市早苗被视为新总裁热门人选。（张旌）

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