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国际货币基金组织驻华首席代表：中非合作助力非洲现代化建设

2024年09月09日15:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月9日电 （记者崔译戈）2024年中非合作论坛北京峰会4日至6日在京举行，主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。国际货币基金组织（IMF）驻华首席代表史蒂文·巴奈特近日接受人民网记者书面采访，高度赞赏中非经贸合作所取得的丰硕成果，表示中国发展经验将助力非洲现代化事业实现高质量发展。

国际货币基金组织（IMF）驻华首席代表史蒂文·巴奈特。受访者供图

国际货币基金组织（IMF）驻华首席代表史蒂文·巴奈特。受访者供图

中国是对非投资规模最大的发展中国家，连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。海关总署9月2日发布的数据显示，2000年至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国货物贸易年均增速4.6个百分点。

巴奈特表示，过去几十年，中国已成为非洲发展进程中日益重要的伙伴。中国与非洲经贸联系紧密，双方互利共赢合作不断深化，助力非洲发展。

中国一直在力所能及范围内，通过多种方式同非洲国家开展合作，助力非洲国家提升基础设施水平，增强自主发展能力，实现可持续发展。目前，中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、骨干通讯网络15万公里。

巴奈特指出，推动基础设施建设对促进非洲大陆互联互通、稳步推进非洲大陆自贸区发展至关重要。

巴奈特认为，发展数字经济有利于非洲国家提高创新能力、增加就业。中国作为世界上数字创新能力领先的国家之一，在支持非洲的数字化转型方面具有优势。

巴奈特表示，中非合作能够帮助非洲国家提高应对气候变化的能力、发展绿色经济，助力非洲实现可持续发展目标。

巴奈特指出，在人才培养方面，中国可以通过开展对非培训项目、发展职业教育，从而“授人以渔”。

巴奈特认为，中国改革开放以来的经济发展成就令人瞩目，市场经济改革优化资源配置，开放令中国快速融入世界，从而推动中国经济增长，提升国际竞争力。他建议非洲国家借鉴中国经验，因地制宜制定市场法规，实现企业公平、良性竞争；加大对教育的投入，增进民生福祉。

（据对国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·巴奈特的书面采访整理报道）

(责编：崔译戈、杨牧)

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