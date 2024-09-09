谢莹 张若涵 刘以爽

在全球化的今天，区域合作已成为推动各国经济发展的重要力量。中非合作论坛作为连接中国与非洲各国的重要平台，不仅促进了非洲的整体发展，也带来了实实在在的福祉。“中非合作论坛机制惠及整个非洲。”日前，马达加斯加经济发展局董事长兰托索亚·拉库图马拉拉接受人民网专访时说。

日前，马达加斯加经济发展局董事长兰托索亚·拉库图马拉拉接受人民网专访。人民网记者 张若涵摄

谈及参加2024年中非合作论坛北京峰会的感受，兰托索亚·拉库图马拉拉表示，会议聚焦于工业化、可再生能源发展及非洲现代化。“非洲现代化”不仅是个口号，还考虑到了对非洲人力成本的有效利用，更是帮助非洲实现现代化的承诺。

作为马达加斯加商业环境的推动者，马达加斯加经济发展局正致力于与国际伙伴，特别是与中国建立更加紧密的合作关系。马达加斯加经济发展局于2006年设立，隶属马达加斯加总统府，为马达加斯加投资主管部门与官方投资促进机构，同时负责营商环境改善相关工作。

马达加斯加经济发展局已与中国合作伙伴达成多项合作协议，特别是在待开发的战略领域。旅游业、工业、农业上游产业、采矿业、基础设施和可再生能源等领域不仅是马达加斯加经济发展的重点领域，也是马中两国未来合作机会领域。“中非合作论坛不仅能协调双方的不同期望，同时也为两国间的合作提供机会。合作共赢，马达加斯加从这次中非合作论坛北京峰会中获益。”兰托索亚·拉库图马拉拉说。

兰托索亚·拉库图马拉拉表示：“马达加斯加与中国经贸合作领域优势互补性强，双方已建立坚实的合作基础”。日前，中国国际贸易促进委员会纺织行业分会和马达加斯加经济发展局签署合作备忘录。此外，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议期间，中马两国代表还进行了多项合作签约。这些仅是中马合作的一个缩影，双方未来将进一步加深合作关系。

近年来，随着共建“一带一路”倡议有效对接“马达加斯加振兴倡议”和“马达加斯加振兴计划”，中马双边经贸合作关系正在迈上新台阶。

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