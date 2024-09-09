人民网迪拜9月9日电 （记者任皓宇）中国银行迪拜分行6日在纳斯达克迪拜交易所举行债券上市摇铃仪式。本次上市的绿色债券，募集资金将全部用于阿联酋地区的合格绿色项目，项目覆盖可再生能源和清洁交通领域，规模4亿美元，期限为3年。

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，当前中阿全面战略伙伴关系处于历史最好时期，双方政治互信牢固深厚，金融合作蓬勃发展。在中阿建交40周年之际，中国与阿联酋发布了《中华人民共和国和阿拉伯联合酋长国联合声明》，双边金融机构在绿色金融的密切合作，是落实声明中关于环境、气候变化和可持续发展相关内容的具体体现，也为COP28《阿联酋共识》的执行注入金融动力。

迪拜金融市场兼纳斯达克迪拜交易所首席执行官哈米德·阿里表示，我们很高兴中国银行绿色债券于纳斯达克迪拜成功上市，这一举措不仅彰显了迪拜作为国际发行人首选地的地位，还体现了阿联酋与中国之间深厚关系。同时，它也反映了国际投资者对本地区可持续和充满活力的金融生态系统日益增长的需求。

中国银行迪拜分行行长潘鑫源表示，本笔债券募集资金全额用于阿联酋地区的可再生能源和清洁交通项目，以实际行动服务于中阿绿色经济转型，进一步彰显了中国银行的使命担当以及在绿色金融领域的承诺。

自2015年成立以来，中国银行迪拜分行依托中国银行海内外畅通联动的布局优势，持续深耕中东市场，积极促进阿联酋与国际资本市场的互联互通，主动为区域优质绿色资产引入国际资本支持，逐步成为了中国银行在中东地区发行境外可持续债券的重要主体。作为首家在中东设立分支机构的中资金融机构，中国银行长期为中阿两国之间的经贸往来提供优质金融服务。

中国银行迪拜分行在纳斯达克迪拜交易所举行债券上市摇铃仪式。中国银行迪拜分行供图

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