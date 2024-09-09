人民网记者 沈小晓

上午10时，在刚果（布）国家一号公路养护大修的施工现场，工程师维尔图·伊孔博·奥托卡正在带领团队检查施工进度。“一号公路让生活在公路沿线及周边的民众都因此受益。我很荣幸参与了这个规模宏大的工程项目。”奥托卡感慨地说。

刚果（布）国家一号公路。中建国际中西非公司供图

刚果（布）国家一号公路全长536公里，起点为该国第二大城市黑角，终点为布拉柴维尔，由中国建筑集团承建，于2008年5月动工，2016年3月竣工。公路运送刚果（布）90%以上的进出口货物，连接刚果（布）前三大城市及沿线多个重要城镇，覆盖全国65%以上的人口。刚果（布）总统萨苏多次表示，一号公路的建成为国家带来了一场真正的变革，是非中合作共赢的典范。

刚果（布）国家一号公路的建成不仅便捷了两地民众的往来，还极大改善了沿线居民的生活水平。

科萨姆·山特生活在一号公路沿线村庄，平时以种植香蕉为生。在一号公路建成之前，她和家人需要背着香蕉步行几十公里去市场进行售卖。有时天气炎热、交通不便，香蕉只能烂在家里。“没有这条路之前，我们曾经吃了很多苦。为了把香蕉运送去市场，我们只能选择步行。自从一号公路建成后，除了香蕉以外，我们现在还开始种植和销售木薯。我们都对这条路感到非常满意，这条路给我们带来了财富。”

刚果（布）国家一号公路。人民网记者 沈小晓摄

刚果（布）领土整治、基础设施和道路养护国务部长布亚表示，刚果（布）国家一号公路项目创造了大量就业，促进当地经济发展，助力刚果（布）实现经济社会效益的双赢。

2019年初，刚果（布）政府、中国建筑、法国埃吉斯集团组成三方合资公司（LCR）负责道路运营养护，这也是中国企业首次在非洲参与运营高等级公路。2023年9月30日，刚果（布）政府颁发刚果（布）国家一号公路、一号公路乙、二号公路运营条例，明确各政府部门职责、规范公路用户行为。

刚果（布）国家一号公路。人民网记者 沈小晓摄

“过去，我们国家在道路运营养护等方面缺乏管理经验和管理人才。现在，中建集团帮助我们制定运营管理规则和标准，也使道路运营工作变得更加规范和有序。”奥托卡说。

奥托卡今年30岁，曾在中国学习生活了7年，能说一口流利的中文。2022年，他加入中建国际中西非公司刚果（布）公司，参与了公司在刚果（布）多个项目建设。

“刚参加工作时，我缺乏实际经验，比较忐忑。不过，公司给了我将所学技能付诸实践的机会，通过参与现场施工管理，我熟悉了各种规范和标准，收获了宝贵的工程管理经验。在中国同事们的帮助下，我的专业水平得到了很大的提高。我很高兴成为中国建筑的一名工程师，希望未来我也能成长为一名优秀的项目管理人才。”

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