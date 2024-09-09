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“米荒”持续　日本人赴冲绳“淘米”

2024年09月09日13:44 | 来源：新华网
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新华社北京9月9日电 日本多地“大米荒”持续，远离本土的冲绳县却因为供应充足成为“米仓”，不少来自日本其他地方的游客在冲绳购买大米带回家。

这是7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

这是7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

据《冲绳时报》8日报道，与首都东京等地“一米难求”的状况相反，冲绳县大米供应充足，超市不限购。游客购买大米带回的现象增多，向冲绳县外寄大米的人也在增加。

石垣市一名商户说，一名来自首都圈千叶县的游客买了10公斤大米，花2000日元（约合100元人民币）寄回家；一名来自大阪府的游客也买了大米自己拎回家。

7月26日，在日本东京一家连锁超市，一名男子经过摆放大米的货架（手机照片）。新华社记者钟雅摄

7月26日，在日本东京一家连锁超市，一名男子经过摆放大米的货架（手机照片）。新华社记者钟雅摄

冲绳本岛一家大型超市的经营者说，向县外寄送5公斤装大米的人显著增加。宫古岛市一家市场的经营人员也表示，出现游客购买大米后委托配送的趋势，此前“游客在岛上特意买（米）的现象很少见”。

不仅游客，冲绳本地人也开始购买大米，寄给外地的亲友。

日本部分地区7月开始出现“大米荒”，东京都、大阪府、福岛县、北海道等地大米供应紧缺。《冲绳时报》说，冲绳当地有8月盂兰盆节（即中元节）期间相互赠送大米的传统，商家煞费苦心确保供应。

不过，由于大米需求量增加，而且考虑到台风等自然因素可能影响物流，进而冲击冲绳本地大米供应，商家呼吁人们理性买米。（惠晓霜）

(责编：王禹蘅、张悦)

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