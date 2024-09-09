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马斯克称两年内用“星舰”首次不载人探测火星

2024年09月09日13:43 | 来源：新华网
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　　新华社纽约9月8日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克日前在社交媒体发文称，计划两年内首次向火星发射不载人的新一代重型运载火箭“星舰”。

　　马斯克7日在社交媒体X上发文称，计划在下一个探测火星的发射窗口期进行“星舰”不载人探测火星任务。此次任务将验证飞船完整着陆火星的可靠性。如果着陆顺利，计划4年内进行“星舰”的首次载人探测火星任务。

　　马斯克表示，一旦载人探测火星任务成功，前往火星的太空之旅将呈“指数级”增长，目标是20年内在火星上兴建自给自足的城市。

　　地球和火星之间的距离在时刻复杂变化，火星探测器的发射窗口期约每26个月一次。

　　据太空探索技术公司介绍，“星舰”是可回收、重复使用的航天运输系统。火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，其第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是长约50米、可重复利用的“星舰”飞船。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等，可将超过100吨载荷送入地球轨道。

　　“星舰”于2023年4月进行首次试射，但火箭在第一、二级分离前爆炸。此后又进行两次试射，均未达到预期目标。今年6月，“星舰”完成第四次试射，第一次实现海面软着陆。

(责编：王禹蘅、张悦)

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