新华社北京9月9日电 题：“合抱之手”汇聚现代化动力——国际社会高度评价中非合作论坛北京峰会丰硕成果

新华社记者

2024年中非合作论坛北京峰会日前落下帷幕。此次峰会总结了中非友好历史经验，明确中非携手推进现代化的努力方向和实现路径，引领全球南方奋进方向。

峰会通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》两份成果文件，凝聚中非双方在携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体等重大问题上的共识，规划中非未来3年高质量合作实施路径，为中非下一步深化合作指明方向。

中非合作论坛会徽“合抱之手”象征团结合作、携手并进，这一寓意充分体现在此次峰会的丰硕成果之中。国际社会高度评价此次峰会，认为中非合作论坛已成为中非人民实现互利共赢、践行和平共处五项原则的重要平台，此次峰会取得的丰硕成果不仅为中非共同发展指明方向、规划蓝图，还将为全球南方现代化事业注入强大力量。

“似明灯般引领国际对非合作”

“峰会提出了具有前瞻性的方案，对推动非中下一阶段合作至关重要。”尼日利亚《非洲中国经济》杂志主编伊肯纳·埃梅武在接受新华社记者采访时说，此次峰会意义重大、成果丰富。“非中合作的下一个前沿不仅有基础设施建设，还有发展经验分享，特别是治国理政经验分享，这次峰会将是非中合作的新起点。”

9月1日在北京国家会议中心附近拍摄的2024年中非合作论坛峰会标识。新华社记者 任超 摄

研究非中关系和中国发展政策的卢旺达国际关系和外交事务专家约瑟夫·穆塔博巴注意到，中非携手推进现代化十大伙伴行动中的一项内容是给予同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。他说，中国在帮助非洲商品进入国际市场方面发挥了积极作用，通过商品关税免除等举措，非洲商品出口规模将显著扩大，尤其是在农业和纺织等关键领域。这将促进非洲经济发展，并助力非洲进一步融入全球经济。

非洲的进步是人类进步的应有之意。如何帮助非洲发展，支持非洲自强？许多国际人士从此次峰会中，对中国与非洲的合作之道有了更深入的观察和理解。

沙特利雅得政治和战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示，从“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，再到此次峰会的最新成果，中国向国际社会展示了一条重要经验，那就是对非合作不能推行“一刀切”模式，而是要根据非洲国家的各自特点和具体需求来“量身定制”合作方向、领域和计划。

英国48家集团俱乐部名誉主席斯蒂芬·佩里认为，如今的中非合作模式与过去西方对待非洲的方式有本质区别。“西方国家是从非洲廉价购买原材料，然后再以高价向非洲出售制成品。而中国不仅支持非洲国家的基础设施建设，还将其从农业向制造业转型的丰富经验传授给非洲国家，助力非洲国家实现经济转型。”

欧洲《现代外交》网站刊文指出，与西方国家在历史上剥削非洲不同，中国是非洲发展的真正合作伙伴，中非合作促进了整个非洲大陆的增长和繁荣。“这次峰会不仅是一次外交盛会，更是过去几十年来中国与非洲大陆之间不断发展伙伴关系的证明。”

古巴国际政策研究中心研究员、前古巴驻赤道几内亚大使罗多巴尔多·伊萨西·埃雷拉说，此次峰会及其成果再次展现中国在对非交往中秉持真实亲诚理念和正确义利观。这一价值观始终贯穿于中国与非洲的关系发展中，中国与非洲的团结合作始终以共赢为核心，“这也是中非合作能似明灯般引领国际对非合作的原因”。

“促进多边主义、助力构建人类命运共同体”

在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，此次峰会将中国与非洲的整体关系提升为新时代全天候命运共同体，是“一个深思熟虑、切合实际、经得起检验的决定”，也是峰会主要成果之一。

9月5日上午，中非合作论坛北京峰会在北京人民大会堂开幕。这是峰会开幕前拍摄的北京人民大会堂内景。新华社记者 金良快 摄

“新时代全天候中非命运共同体不是一个联盟，而是一种以相互尊重、共担责任和为人类发展创造新机遇为基础的伙伴关系。非中同舟共济，增进政治互信，同时构建互利共赢的经济关系。这是非中双方共同承担更多国际责任的一种关系。”奥努纳伊朱说。

从新型伙伴关系，到全面战略合作伙伴关系，再到新时代全天候命运共同体，中非关系水平为何能不断提升？美国《全球策略信息》杂志前驻白宫记者威廉·琼斯认为，中国在与非洲交往过程中坚持和平共处五项原则，从不干涉他国内政，而是致力于帮助这些国家探索适合自身的发展道路，因此赢得非洲国家高度信任。

“中非合作论坛北京峰会不仅巩固了非洲与中国之间的伙伴关系，还使非洲国家的权利得到更大重视。”多次到访中国的阿尔及利亚《独立青年报》新闻主任卡迈勒·曼萨里说，非洲人民曾饱受殖民主义和干涉主义带来的贫困、动荡和暴力。如今，在非中合作过程中，非中双方在相互尊重和彼此信任的基础上展开行动。

此次峰会期间，中非双方在共绘发展蓝图的同时，还就国际形势和全球治理进行了战略对表。双方一致同意践行真正的多边主义，推进落实三大全球倡议，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

“中非合作论坛北京峰会为促进不同文明间的交流和理解、推动共同的发展议程提供了绝佳平台。”肯尼亚国际关系问题专家卡文斯·阿德希尔说，非中在峰会上就推动共商、共建、共享的全球治理达成共识，“这既有利于保护新兴经济体的利益，也将帮助各方充分释放独特的政治、经济、社会文化潜力”。

巴西瓦加斯基金会法学教授埃万德罗·卡瓦略认为，这一系列共识表明，中非合作论坛不仅是中国与非洲国家合作的平台，还是促进多边主义、推动构建人类命运共同体的平台。尼日利亚《非洲中国经济》杂志主编埃梅武说：“非中将继续共同努力，推动构建包容、合作、共赢的全球治理新格局。”

“对于全球南方实现现代化至关重要”

“全球南方国家的社会文化背景各异，经济发展阶段不同，但都有着实现现代化的共同追求。此次峰会通过的行动计划表明，中非加强合作对于全球南方实现现代化至关重要。”马来西亚诺丁汉大学国际关系学者朱莉娅·罗克尼法德说。

这是8月20日在南非北开普省拍摄的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目（无人机照片)。新华社记者 张誉东 摄

中国和非洲作为最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，占世界总人口的三分之一。没有中非的现代化，就没有世界的现代化。此次峰会既明确了中非携手推进现代化的目标方向，即实现公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化，也规划了中非共逐现代化之梦的具体路径。

埃及中国问题专家艾哈迈德·萨拉姆因学习和工作关系已与中国结缘近30年。他高度评价峰会达成的一系列合作共识。“非中在基础设施、经贸领域的合作有助于全球南方国家进一步融入世界经济，双方在光伏、水电、风能等可再生能源和人工智能等领域的合作将加快全球南方国家工业和技术现代化步伐。”

在泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪看来，中非合作论坛北京峰会倡导的和平发展、互利共赢理念在造福中非人民的同时，也将推动更多全球南方国家抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，携手加快发展生产力，共同实现现代化。

阿尔及利亚《独立青年报》新闻主任曼萨里指出，霸权主义在当今世界依然存在，这不利于新兴市场国家和发展中国家的发展。“中非合作论坛北京峰会在政治、经济、贸易等诸多领域取得丰硕成果，体现了全球南方国家加强伙伴关系的意愿，增强了全球南方国家在发展挑战面前坚持独立自主发展道路的信心。”

北京宣言呼吁世界各国同心协力，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动共商、共建、共享的全球治理，践行全人类共同价值，推动构建新型国际关系，共同迈向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

“中非合作论坛北京峰会发出强有力的信号：在一个动荡不安的世界里，我们看到了一条通往繁荣与和谐的道路。”美国《全球策略信息》杂志前驻白宫记者琼斯说，中非领导人在峰会上共同倡导构建人类命运共同体，这一重要理念正在全球南方国家中产生深远影响，将激励各国向着建设一个团结合作、互利共赢的世界不断前进。

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