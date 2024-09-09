新华社日内瓦9月8日电（记者曾焱）世界卫生组织日前公布的数据显示，相较于2022年，2023年全球报告的霍乱病例数增加13%，死亡人数上升71%。去年，全球超过4000人死于这种可预防且易于治疗的疾病。

世卫组织说，去年共有45个国家报告了霍乱病例，较2022年的44个国家和2021年的35个国家有所增加。2023年全球报告的霍乱病例中38%为5岁以下儿童。阿富汗、刚果（金）、马拉维和索马里报告了超过1万例疑似或确诊病例的大规模霍乱疫情，埃塞俄比亚、海地、莫桑比克和津巴布韦也报告了不少病例。

世卫组织指出，冲突、气候变化、缺乏安全的水和卫生设施、贫困、欠发达以及因冲突和自然灾害导致的人口流离失所，导致了去年霍乱疫情的蔓延。

初步数据显示，全球霍乱危机今年仍在持续，目前有22个国家正在经历霍乱疫情。与去年同期相比，尽管今年以来报告的病例数量有所减少，但截至8月22日，世界各大洲已向世卫组织报告霍乱病例超过34万例，死亡病例2400例。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁水源和食物传染，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

(责编：王禹蘅、张悦)