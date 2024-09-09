人民网约翰内斯堡9月9日电 （记者邹松）莱索托波利哈利输水隧洞建设项目首台盾构机“大禹长锋号”安全到达南非德班港，目前正在运往项目现场。

盾构机部件在港口启运。中国电建供图

“大禹长锋号”为全断面硬岩掘进机，该盾构机针对项目水文地质和工程特点量身定制，开挖直径5.38米，设备总长325米，整机重量1200吨，搭载的多种先进装备可实现切削、支护、出渣和测量等多种工序同步作业，具有“掘进速度快、成洞质量高、施工扰动小、安全环保”等优点。

为保证设备制造质量，项目部选派精干技术力量驻厂监造，就设备的结构布局和功能改善多次提优化意见，并邀请监理方赴制造工厂检查生产制造状态，有效推动了设备的高质量生产制造，两台盾构机于5月12日通过业主方和咨询工程师联合验收，首台“大禹长锋号”于7月10日正式发运，历经月余顺利到港。

莱索托高地供水项目计划通过建造复杂的隧道和水坝枢纽，将莱索托山区丰富的水资源引至南非。其中波利哈利输水隧洞是莱索托高地供水项目二期的主体工程，由中国电建水电十一局、水电三局和本土化企业联营实施，全长38公里。

目前，莱索托波利哈利输水隧洞项目上、下引水洞顺利贯通，管片厂、门机、施工用水、高压用电等盾构机临建工作正在有条不紊进行中，设备进场后将迅速开始安装、调试工作，为顺利始发目标冲刺。

中外员工在盾构机前合影。中国电建供图

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