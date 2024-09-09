人民网北京9月9日电 （记者张丽娅）金秋九月，秋风送爽。日中友好协会日本青年代表团、日中文化交流协会日本大学生代表团、日本少林寺拳法集团青年代表团和日本创价大学代表团370人齐聚北京，开展访问交流活动。9月7日，中国人民对外友好协会在京举办晚宴，欢迎同期来访的四个青年代表团。中国人民对外友好协会会长杨万明出席晚宴并致辞。中国人民对外友好协会副会长袁敏道，北京市人民对外友好协会常务副会长张谦、副会长焦彧童，日本驻华使馆公使臼井将人以及中方学生代表等近500人出席晚宴。

日本青年访华团欢迎晚宴现场。人民网记者 张丽娅摄

杨万明在致辞中表示，中日两国应该世代友好下去，要实现这一目标，就需要中日两国青年能够继承和发扬友好传统。希望通过开展中日交流活动在青年之间架起桥梁，加强沟通对话，增进双方相互理解和友谊。

中国人民对外友好协会会长杨万明出席晚宴并致辞。中国人民对外友好协会供图

四个青年代表团此次应中国人民对外友好协会邀请，在中日两国政府《关于加强青少年交流的备忘录》项目框架下来华访问交流。他们分别访问了北京、上海、辽宁、山东、河南、四川等地，与中国大学生开展友好交流，游览名胜古迹，体验传统文化，参观企业工厂，感受活力中国。

日中文化交流协会日本大学生代表团在上海乘船观赏繁华夜景，在济南参观了透明质酸工厂和汽车工厂、访问了山东大学等。团长绵矢梨沙表示，此次访华不仅参观了很多地方，而且学习和了解了中国产业的发展。通过此次访问，学生们拓宽了视野，积累了经验，或许他们会因此重新思考自己的未来，甚至是日本的未来。

日中友好协会日本青年代表团团员粉川真帆平时就对中国文化有着浓厚的兴趣。她说，北京是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市，实际到访北京后，对北京的魅力有了更深切的体会。

晚宴期间，日本少林寺拳法集团青年代表团成员与北京体育大学学生交流拳法。人民网记者 张丽娅摄

日本少林寺拳法集团青年代表团团员福田莉那第一次到访中国，她随代表团访问了少林寺、河南博物院等，并与郑州大学、北京体育大学的学生进行了交流。福田莉那说：“感受最深的是，大家有很多相似之处，也有很多不同，但只要大家能够相互认同，相互尊重，友好关系就能够持续下去。”

日本创价大学代表团团员山中大观表示，在此次访问中，亲身感受到了中国的美景、美食、音乐、历史等方方面面。他说，“印象最深刻的是在大连与学生交流时，一位同学提到创价大学的学生实在是太热情了，那一刻我很感动，我深深地体会到热情才是交流的根本，即使语言不同，发自内心的热情也能够消除看不见的隔阂和偏见。”

访华期间过生日的访华团成员共同庆生。人民网记者 张丽娅摄

晚宴期间，日本青年与来自清华大学、中国传媒大学、北京体育大学和北京第二外国语学院的学生进行了交流。宴会还为访华期间过生日的访华团成员庆祝生日，为他们送去了一份惊喜和温暖。

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