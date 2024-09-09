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联合国亚太经社会同意亚太贸易协定工商会总部设在北京

2024年09月09日13:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 近日，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）贸易、投资与创新司代表亚太经社会就亚太贸易协定工商会（APTACCI）各创始成员国一致同意将总部设在中国北京一事，专门致函亚太贸易协定工商会，正式表达支持并同意其总部设在中国北京“以开展能力建设活动，并调动资源，以便在亚太贸易协定成员国执行其合作计划”。

亚太经社会在来函中指出：“我们欢迎APTACCI主动为亚太贸易协定（APTA）各成员国企业界提供能力建设活动，亚太经社会非常愿意与APTACCI合作实施一项技术援助计划，通过提供咨询、技术投入、审查拟议的活动计划和倡议，以及为相关活动组织和协助专家演讲等方式予以支持

亚太贸易协定工商会总部主席、中国委员会主席王燕国表示，充分发挥亚太贸易协定工商会以及国际民间社会力量，对推动经济全球化，具有重要的战略和现实意义。

亚太贸易协定工商会自筹建以来，坚持推动落实《联合国2030可持续发展议程》，积极参与“一带一路”国际合作，参与中外人文交流，先后召开亚太贸易协定工商领导人会议及亚太工商合作发展论坛，并制定了亚太贸易协定工商会《2024-2026政策文件》《2024-2028发展规划》。

据了解，亚太贸易协定工商会是联合国亚太经社会亚太贸易协定第50次常务会议批准，亚太部长理事会第四次常务会议官宣成立的多边国际组织。目前，创始成员国有中国、斯里兰卡、孟加拉国、印度、韩国、老挝、蒙古国共七个国家，并在亚太地区多个国家及欧美等地区部分国家设立了工作或代表机构。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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