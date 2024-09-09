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首届中拉人权圆桌会将在巴西里约热内卢举办

2024年09月09日11:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月8日电 （记者陈一鸣、宋亦然）首届中拉人权圆桌会将于当地时间9月10日在巴西里约热内卢举办，这是中国与拉丁美洲及加勒比地区首次开展人权领域机制性交流研讨活动。

此次圆桌会主题为“文明多样性与人权实现路径的选择”，下设“中拉对全球人权文明的贡献”“发展权的实现与基本人权的享有”“当前全球人权治理面临的挑战与出路”三个分议题，将有超过120位中国和拉美及加勒比地区国家的人权领域高级官员、专家学者和有关社会组织、智库、媒体代表等参会。圆桌会由中国人权研究会、中国人民大学、巴西弗鲁米嫩塞联邦大学共同主办，中国人民大学重阳金融研究院、巴西弗鲁米嫩塞联邦大学法学院共同承办。

拉美及加勒比地区是发展中国家最为集中的区域之一，2024年是中拉建立全面合作伙伴关系和中拉论坛10周年，也是中国和巴西建交50周年。作为世界上最大的发展中国家，中国长期以来一直同拉美及加勒比地区国家携手，积极推动互利共赢的经贸合作。在人权合作领域，中国与拉美及加勒比地区国家背景相似、理念相近、路径相通、目标趋同。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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