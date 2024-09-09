人民网记者 刘叶婷

金秋时节，中非关系再迎提质升级。

“面向未来，我提议，将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体！”9月5日上午，在2024年中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席向世界郑重宣布。

峰会通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》两份重要文件。

从新型伙伴关系，到全面战略合作伙伴关系，再到今天确定为新时代全天候命运共同体，中非关系正处于历史最好时期。

中非友谊，牢不可破。这是双方基于相似的历史遭遇、共同的发展奋斗历程和战略需求形成的。

上世纪五六十年代，中非在反帝反殖、争取民族解放斗争中结下真挚情谊。在国际和地区事务中，中非密切配合，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互信赖支持。随着中国改革开放深入推进，中非经贸合作不断增长，为中非关系发展注入源源动力。

党的十八大以来，在真实亲诚对非政策理念和正确义利观引领下，中非关系驶入“快车道”，按下“加速键”，结下累累硕果。

中国连续15年成为非洲第一大贸易伙伴。非洲52国和非盟委员会同中国分别签署了“一带一路”合作文件。据不完全统计，迄今中方帮助非洲新建和升级了近10万公里公路、超1万公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。仅过去3年，中国企业就为非洲创造了超过110万个就业岗位。一个个看得见、摸得着的合作成果，惠民生、暖人心，见证了中非互利合作不断深入发展。

此次峰会主题是“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”，这契合了非洲各国探索符合各自国家现代化道路的普遍愿望。近年来，非洲大陆“第二次觉醒”，试图摆脱西方发展模式的桎梏，追求政治、经济、文化自主自立。中国式现代化为非洲等发展中国家走向现代化提供了路径选择。

非洲领导人高度赞赏习近平主席提出的中非携手推进现代化“十大伙伴行动”。中国向非洲国家提供真诚帮助，推动各领域发展的实在举措得到了广泛认可。

南非总统拉马福萨说，非洲大陆迫切希望实现更快发展，尤其需要与中国这样始终真诚助力非洲发展的国家建立紧密的合作伙伴关系。

刚果（布）总统萨苏感叹，中国是中部非洲全天候的朋友。

坦桑尼亚总统哈桑表示，非中伙伴关系已成为南南合作的典范。

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中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非肩并肩、手拉手共逐现代化之梦，谱写“全球南方”团结合作新篇章。这一刻，中国梦和非洲梦融通交汇。

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