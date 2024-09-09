人民网北京9月9日电 （记者崔译戈）近日，“资深外交官走进外交学院暨科技外交官摇篮计划启动研讨会”在外交学院举办。此次活动由外交学院与中国国际科学技术合作协会与共同主办，来自科技部、科技外交专家委员会以及外交学院的十余位专家学者参与研讨。

外交学院副院长高飞与中国国际科学技术合作协会执行副会长兼秘书长孙丽杰签署战略合作备忘录并启动科技外交官摇篮计划。双方将遵循“优势互补、信息互通、资源共享、互惠共赢”的战略目标，建立长期合作伙伴关系，在合作开设科技外交课程、合作建立学生实习基地、推动民间科技国际合作等多个领域开展全面合作，携手赋能我国科技外交事业发展。

外交学院副院长高飞与中国国际科学技术合作协会执行副会长兼秘书长孙丽杰签署战略合作备忘录并启动科技外交官摇篮计划。主办方供图

外交学院副院长高飞表示，在世界百年未有之大变局下，科技与外交的结合日益紧密，科技在国际关系中扮演着关键角色。作为中国外交官的摇篮，外交学院将与时俱开展学生培养工作，发挥交叉学科优势，引入科技知识源泉，培养兼具外交学、国家安全学与科技专业背景的复合型人才。在此契机下，外交学院携手中国国际科学技术合作协会，从科技外交的理论、重点国别科技外交政策与实践、重点领域科技外交案例与实践等方面开设课程，共同培养新时代的科技外交人才。

外交学院副院长高飞致辞。主办方供图

科技外交专家委员会主任委员、科技部国际合作司原司长靳晓明表示，“科技外交官之家”始建于2009年，由时任科技部部长万钢启动。目前该平台聚集了百余名大使、科技参赞及上千名生命科学、信息技术、先进制造、农业、地球科学与能源环境和新材料领域的产业专家，促进全国和地方政、产、学、研的紧密结合，促进我国科技界与国外交流与合作，平台以高端的国际科技合作资源和专业化的科技服务，为我国新时代高水平国际科技合作提供支撑，为培养高质量科技外交人才做出贡献。

科技外交专家委员会主任委员、科技部国际合作司原司长靳晓明致辞。主办方供图

科技部原副部长、十三届全国政协教科卫体委员会副主任、现任季华实验室理事长、主任曹健林指出，科技外交在新形势下应与时俱进，不仅要学习先进国家的经验，更要强调平等、双赢的国际合作。中国作为制造大国，在全球科技发展中扮演着越来越重要的角色。他激励广大青年学子积极学习科技知识，主动关注国际动态，成为既懂科技又懂外交的复合型人才，为推动科技外交事业的发展贡献力量。

科技部原副部长、十三届全国政协教科卫体委员会副主任、现任季华实验室理事长、主任曹健林致辞。主办方供图

国务院参事、科技部原副秘书长、中国科技评估与成果管理研究会理事长贺德方指出，要深刻理解科技创新与产业创新之间的深度融合关系，从补齐技术短板和建设长板两个方面入手，以实现产业的优化升级。科技创新不仅是技术突破，还包括生产要素的创新性配置和产业的转型升级。在当前国际竞争加剧的背景下，自主创新的重要性日益凸显，要充分发挥新型举国体制优势，强化企业在科技创新中的主体地位，因地制宜发展生产力，统筹推进科技教育一体化改革。

国务院参事、科技部原副秘书长、中国科技评估与成果管理研究会理事长贺德方致辞。主办方供图

外交学院亚洲研究所所长、国家安全学院院长郭延军主持圆桌论坛，与发言嘉宾及学生进行交流。圆桌论坛以“青年学子如何成为科技外交官”为主题，科技部国际合作司原司长叶冬柏，科技部国际合作司原副司长、原驻澳大利亚使馆科技参赞徐捷，科技外交专家委员会高技术产业分会主任委员、科技部高新技术司原副司长梅建平，以及外交学院外交学系副教授牛仲君，外交学院亚洲研究所（国家安全学院）讲师王冬参与了讨论。专家们一致认为，中国的科技发展已经取得了显著成就。在新的国际形势下，需要进一步强化自主创新能力，同时积极参与全球科技治理，推动科技外交工作与时俱进。

活动现场。主办方供图

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