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欧亚媒体走进播州区：花繁叶茂，中外合拍

人民日报客户端 齐志明 张亚欣
2024年09月09日09:45 | 来源：人民日报客户端
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欧亚媒体考察团一行人终于来到久负盛名的花茂村，一下车，摩尔多瓦“信息标签”通讯社社长亚历山大·塔纳斯和《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克，这两位资深媒体人就迫不及待奔向稻田，互相拍照留影。（张远晴摄）

欧亚媒体考察团一行人终于来到久负盛名的花茂村，一下车，摩尔多瓦“信息标签”通讯社社长亚历山大·塔纳斯和《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克，这两位资深媒体人就迫不及待奔向稻田，互相拍照留影。（张远晴摄）

花繁叶茂花茂村。

花茂村，一个能找到乡愁的黔北村庄。

9月4日下午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团，来到贵州省遵义市播州区枫香镇花茂村，寻一份乡愁。

行走在花茂村的“乡愁小道”，好一幅养眼的山水田园画卷：左边群山巍峨、流水潺潺，山的沉稳与水的灵动相映成趣，水田里绿油油的水稻正拔节生长；右边小青瓦、坡屋顶、白粉墙的村舍错落有致，男女老少各得其所，或田间作业，或抓紧晒秋，或忙于制陶，或醉心作画，或集市售卖，又或者单纯地静坐村头，与这方山水相看两不厌。

“这簇梅花真漂亮！”

“这幅纸浆压花画挺美！”

“这种稻草垛在我们国家也见过！”

“这类老式木屋好有岁月痕迹！”

……

考察团成员的每一句惊叹，都是花茂村政通人和、宜居宜业、美丽如画的真实写照。和美乡村的一物一景，无不镌刻乡愁乡韵，自然也值得被记录、被定格、被传播。于是乎，置身这幅天然的水墨画，考察团成员纷纷主动地拿起相机与手机，拍不停手、赞不绝口。

摄影如奇遇，有心必相逢。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。

让我们一起跟随考察团成员的镜头，看看他们眼中的花茂村，看看共情的“乡愁”。

青瓦白砖的黔北民居、风中摇曳的稻田、抬手可触的大片云朵……才刚下车，格鲁吉亚“经济中心网”总编辑莉安娜·乔尔乔利亚尼就被眼前的景色拖住了步履，喃喃细语：“实在太美了，让我内心平静，在这里生活一定非常安逸和幸福。”（邱辉摄）

青瓦白砖的黔北民居、风中摇曳的稻田、抬手可触的大片云朵……才刚下车，格鲁吉亚“经济中心网”总编辑莉安娜·乔尔乔利亚尼就被眼前的景色拖住了步履，喃喃细语：“实在太美了，让我内心平静，在这里生活一定非常安逸和幸福。”（邱辉摄）

乡愁如同一根根红线，将游子与故乡永远地牵连到一起。花茂村陶艺文化创意一条街的母氏陶艺馆内，红线吊着陶瓶，思绪游走万里。摩尔多瓦“信息标签”通讯社社长亚历山大·塔纳斯端详着馆内展示的陶艺作品，并挑选出心仪的小摆件带回摩尔多瓦，也带走花茂村的“乡愁”。（张亚欣摄）

乡愁如同一根根红线，将游子与故乡永远地牵连到一起。花茂村陶艺文化创意一条街的母氏陶艺馆内，红线吊着陶瓶，思绪游走万里。摩尔多瓦“信息标签”通讯社社长亚历山大·塔纳斯端详着馆内展示的陶艺作品，并挑选出心仪的小摆件带回摩尔多瓦，也带走花茂村的“乡愁”。（张亚欣摄）

传统的黔北村庄风貌同现代民居元素相融合，人文风光与生态自然风景相结合，人与自然和谐共生。（俄罗斯《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫摄）

传统的黔北村庄风貌同现代民居元素相融合，人文风光与生态自然风景相结合，人与自然和谐共生。（俄罗斯《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫摄）

没有女生不爱花。以古法造纸技艺为基础，再辅以花草枝叶勾勒各式图案，创作出花茂村独具特色的纸浆压花画，少女手中的花是她眼中的风景，而她与正在制作的纸浆压花画也是别人眼中的风景。（哈萨克斯坦BAQ通讯社高级记者古尔詹·拉曼库洛娃、张亚欣摄）

没有女生不爱花。以古法造纸技艺为基础，再辅以花草枝叶勾勒各式图案，创作出花茂村独具特色的纸浆压花画，少女手中的花是她眼中的风景，而她与正在制作的纸浆压花画也是别人眼中的风景。（哈萨克斯坦BAQ通讯社高级记者古尔詹·拉曼库洛娃、张亚欣摄）

远处黔北民居错落有致，近处一只黑色的蝴蝶穿梭于粉紫色三角梅花丛间隙，与俄罗斯“大欧亚”总编辑弗拉基米尔·别列日内赫的镜头玩起了捉迷藏，“你追我逃，不亦乐乎”。（张亚欣摄）

远处黔北民居错落有致，近处一只黑色的蝴蝶穿梭于粉紫色三角梅花丛间隙，与俄罗斯“大欧亚”总编辑弗拉基米尔·别列日内赫的镜头玩起了捉迷藏，“你追我逃，不亦乐乎”。（张亚欣摄）

“我在花茂有块田”，不仅是中国人的诗和远方，也是塔吉克斯坦“阿维斯塔”通讯社总编辑占纳特洪·库尔班诺娃的“乌托邦”。（张亚欣摄）

“我在花茂有块田”，不仅是中国人的诗和远方，也是塔吉克斯坦“阿维斯塔”通讯社总编辑占纳特洪·库尔班诺娃的“乌托邦”。（张亚欣摄）

陶器是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代的标志之一，也是人类由野蛮走向文明的标志，承载着人类成长进步的记忆。陶艺一条街上，母氏陶艺馆内，空气中弥漫着陶土的芬芳。非遗传承人母先才展示制陶技术，他神情专注、心无旁骛地打磨手中的陶坯，手中的泥土在旋转的陶轮上渐渐成型。与土陶相伴近40年的母先才坚守初心，传承土陶技艺是他作为贵州省级非遗花茂土陶传承人的“执念”与责任。（俄罗斯《俄罗斯报》视觉内容部副主编阿尔图尔·杰鲁诺夫摄）

陶器是人类社会由旧石器时代发展到新石器时代的标志之一，也是人类由野蛮走向文明的标志，承载着人类成长进步的记忆。陶艺一条街上，母氏陶艺馆内，空气中弥漫着陶土的芬芳。非遗传承人母先才展示制陶技术，他神情专注、心无旁骛地打磨手中的陶坯，手中的泥土在旋转的陶轮上渐渐成型。与土陶相伴近40年的母先才坚守初心，传承土陶技艺是他作为贵州省级非遗花茂土陶传承人的“执念”与责任。（俄罗斯《俄罗斯报》视觉内容部副主编阿尔图尔·杰鲁诺夫摄）

不是攀登石林高台，就是钻入玉米庄稼地，吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫“身手不凡”，与生长旺盛的玉米构成了花茂村的乡间野趣。（张亚欣摄）

不是攀登石林高台，就是钻入玉米庄稼地，吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫“身手不凡”，与生长旺盛的玉米构成了花茂村的乡间野趣。（张亚欣摄）

稻穗摇曳，垂柳依依，山岚多姿，好一幅岁月静好山乡恬静图。这憨厚俏皮的熊玩偶造型，像是乱入其中，形成现代与传统、好动与宁静的反差感，让人过目不忘，也让人莞尔一笑。（哈萨克斯坦凤凰24新闻社总编辑兼首席执行官克马尔·马山罗摄）

稻穗摇曳，垂柳依依，山岚多姿，好一幅岁月静好山乡恬静图。这憨厚俏皮的熊玩偶造型，像是乱入其中，形成现代与传统、好动与宁静的反差感，让人过目不忘，也让人莞尔一笑。（哈萨克斯坦凤凰24新闻社总编辑兼首席执行官克马尔·马山罗摄）

望得见山，看得见水，记得住乡愁。每个人心中都有一个属于自己的“花茂村”，在这方心田，走遍千山万水，乡音未改鬓毛衰。吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃与《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫摄在花茂村民居屋檐下并肩伫立，眺望山水，寻觅乡愁。（李光裕摄）

望得见山，看得见水，记得住乡愁。每个人心中都有一个属于自己的“花茂村”，在这方心田，走遍千山万水，乡音未改鬓毛衰。吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃与《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫摄在花茂村民居屋檐下并肩伫立，眺望山水，寻觅乡愁。（李光裕摄）

“丰收”是秋天的关键词，田间烟火气，最抚凡人心。打谷机、蛇皮袋、抱稻禾、捆秸秆……这是乡土中国广大农村收割稻谷的经典场景，也是不少干过农活的人的独家记忆。告别了打谷机，拥抱机械化，改变的是生产工具，不变的是三农情怀。农为邦本，本固邦宁，每一个亲吻土地、珍惜粮食的日子都值得被尊敬，被缅怀，被憧憬。考察团中的谢里克·科尔茹姆巴耶夫是《哈萨克斯坦实业报》的总编辑，也是一位“生活观察家”，田间里挥汗收割的村民引起了他的兴趣，他感叹道：人们劳作的过程总是令人赏心悦目。这就是中外共鸣的“乡愁”吧。 （乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫摄）

“丰收”是秋天的关键词，田间烟火气，最抚凡人心。打谷机、蛇皮袋、抱稻禾、捆秸秆……这是乡土中国广大农村收割稻谷的经典场景，也是不少干过农活的人的独家记忆。告别了打谷机，拥抱机械化，改变的是生产工具，不变的是三农情怀。农为邦本，本固邦宁，每一个亲吻土地、珍惜粮食的日子都值得被尊敬，被缅怀，被憧憬。考察团中的谢里克·科尔茹姆巴耶夫是《哈萨克斯坦实业报》的总编辑，也是一位“生活观察家”，田间里挥汗收割的村民引起了他的兴趣，他感叹道：人们劳作的过程总是令人赏心悦目。这就是中外共鸣的“乡愁”吧。 （乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑鲁斯兰·肯扎耶夫摄）

欧亚媒体考察团成员在母氏陶艺馆内挑花了眼，色彩绚丽、质地均匀的陶艺手串让他们爱不释手。“这里的东西都太实惠了！”塔吉克斯坦《索格特真理报》政论部主任娜塔利娅·多罗费耶娃说。花茂村的特色产品物美价廉，让考察团成员为家人好友买到了心仪的礼物，也为此次以四川成都为起点，路经南充、广安至贵州遵义的考察行程画上了圆满句号。（张亚欣摄）

欧亚媒体考察团成员在母氏陶艺馆内挑花了眼，色彩绚丽、质地均匀的陶艺手串让他们爱不释手。“这里的东西都太实惠了！”塔吉克斯坦《索格特真理报》政论部主任娜塔利娅·多罗费耶娃说。花茂村的特色产品物美价廉，让考察团成员为家人好友买到了心仪的礼物，也为此次以四川成都为起点，路经南充、广安至贵州遵义的考察行程画上了圆满句号。（张亚欣摄）

(责编：刘洁妍、张悦)

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