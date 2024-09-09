王珩 卢逸丹 胡蓝尹

9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会在中国举行。峰会协商一致通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》。这份重要文件指出：“我们赞赏中非学者共同发表‘中非达累斯萨拉姆共识’，围绕如何应对当前全球性挑战提出建设性思想，充分凝聚中非理念观念共识。”

“中非达累斯萨拉姆共识”（以下简称“共识”）系中非合作论坛配套活动——中非智库论坛第十三届会议形成的重大会议成果，由50国中非学者在广泛征集双方意见的基础上联合发表，针对当前全球面临的重大问题和挑战提出解决思路和方案，被认为是迄今首个诞生于南方而非北方强加的国际共识，具有重大现实意义与深远历史意义。

“共识”指明“全球南方”携手迈进现代化的方向。当前世界和平与发展进程正面临挑战，也孕育着希望。“全球南方”国家肩负发展振兴、造福人民、繁荣世界的历史使命。“共识”表达了“全球南方”的共同心声，为中非推进现代化事业作出新的探索，体现了“全球南方”国家的发展智慧。它强调共同发展目标和合作共赢原则的重要性，呼吁“全球南方”国家凝聚发展共识、汇集发展资源、共享发展知识，合力破解全球发展赤字，共同应对全球性挑战。

“共识”推动知识和话语体系的“南方转向”。西方中心主义的话语体系和近代发展的历史偏见往往遮蔽了真实的现代化发展经验。照搬照抄西方的知识体系和发展道路，无法构建自主知识和话语体系。 “共识”集思广益，探索中非共同认可的发展经验，加强发展理念对接，促进现代化经验交流，提炼中非自主的发展知识体系，有助于破除西方中心主义之话语桎梏、“西方化=现代化”之发展迷思，构建属于“全球南方”独立自主的知识和话语体系。

8月27日，国家主席习近平复信非洲50国学者，表示期待你们在“中非达累斯萨拉姆共识”基础上，加大对“全球南方”国家发展道路、中非和南南合作的研究探索，继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供重要智力支持。

展望未来，中非应加强智库交流合作，分享发展经验，加强文明交流，促进民心相通，为中非携手推进现代化贡献智慧、经验和理念。

一是加强智库与高校交流合作，进一步拓展“共识”内涵。双方智库应结合《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》、非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略，加快中非智库联盟网络的平台建设，开展联合研究，主动设置重点议题，提升国际话语权和影响力。推进实施“中非高校百校合作计划”，落实中非人才培养合作计划，培养高素质人力资源。

二是加强地方和民间文化交流。在已有中国—南非高级别人文交流机制基础上，推动与非洲国家建立文化资源交流与合作机制，创新开展对话活动。

三是促进中非青年交流。鼓励青年参与治国理政交流与知识共享，坚守双方传统文化根脉，开展文明比较研究，充分利用新媒体、社交媒体等平台，增强中非合作故事在青年群体中的黏性，以新媒体激活文化生命力。

（作者王珩系浙江师范大学非洲研究院党委书记，卢逸丹、胡蓝尹系浙江师范大学非洲研究院科研助理）

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