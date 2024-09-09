新华社北京9月8日电 美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克7日说，该公司计划在两年内向火星发射不载人的“星舰”飞船。

2017年9月29日，在澳大利亚阿德莱德，美国太空探索技术公司创始人兼首席执行官埃隆·马斯克在第68届国际宇航大会闭幕式前做主旨演讲。新华社记者徐海静摄

据路透社报道，马斯克当天在社交媒体平台X发布上述消息。他说，不载人任务旨在测试飞船能否“完好无损”地在火星着陆。如果飞船着陆顺利，太空探索技术公司将在4年内启动载人飞船探索火星任务。

马斯克说，一旦探索火星的载人项目成功，前往火星的太空之旅将呈“指数级”增长，而目标将是在20年内建成自给自足的火星城市。

马斯克今年4月说,太空探索技术公司将在5年内向火星发射不载人飞船，载人火星任务将于7年内展开。

马斯克于2002年创建太空探索技术公司。今年6月，该公司研制的新一代重型运载火箭“星舰”以及飞船集成系统第四次试射，第一次实现海面软着陆。太空探索技术公司将依托“星舰”系统展开火星探索任务。（袁原）

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