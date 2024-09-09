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音乐史诗舞蹈《编钟乐舞》首次亮相葡萄牙

2024年09月09日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社里斯本9月8日电（记者赵丹亮）中国大型音乐史诗舞蹈《编钟乐舞》7日晚在葡萄牙里斯本贝伦文化中心上演，这是“中华风韵”品牌首次亮相葡萄牙。

　　《编钟乐舞》以仿制的曾侯乙墓编钟、编磬、建鼓等数十种乐器同台演奏，用歌、乐、舞相结合的艺术形式，再现了“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”八音合鸣的场景，向观众展示了中国古代楚国的文化艺术和风俗民情。

　　当晚，伴随着编钟的“千古绝响”，现场1300余名观众穿越回2000多年前的战国时代，中国古代楚国的盛景在舞台上缓缓铺展，激起欧洲观众对古老中华文明的绚丽想象。精彩演出赢得观众热烈掌声和喝彩声。

　　葡萄牙演员惠普·甘博亚被整场演出的瑰丽和精彩所折服。他告诉记者，这是一场高水平的视觉盛宴，展现了中国传统文化的无限魅力，相信所有观众都不会忘记这个夜晚。

　　《编钟乐舞》是“中华风韵”品牌年度项目，由湖北省歌剧舞剧院出品，在国内外演出千余场，获得广泛赞誉。“中华风韵”是中国对外文化集团有限公司着力打造的文化交流品牌，旨在向各国推介中国表演艺术精品力作。

　　《编钟乐舞》将在葡萄牙进行两场演出，随后将赴西班牙演出。

(责编：刘洁妍、张悦)

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