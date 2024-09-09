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《探秘石油》哈萨克语版全球首发仪式在阿斯塔纳举行

2024年09月09日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳9月8日电（记者李强）9月6日，由中国石油主办的《探秘石油：藏在地下的黑色宝藏》哈萨克语版全球首发仪式在哈克斯坦首都阿斯塔纳举行。中国驻哈萨克斯坦大使张霄，哈萨克斯坦文化和信息部副部长阿勒库洛夫、能源部副部长阿肯热诺夫、能源协会总经理努尔玛干别托夫，以及中国石油在哈合作伙伴、当地高等学校、研究机构和中哈合作项目公司代表出席发布仪式。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄致辞。人民网记者 李强摄

中国驻哈萨克斯坦大使张霄致辞。人民网记者 李强摄

张霄表示，在习近平主席在阿斯塔纳首次提出共建“一带一路”倡议11周年前夕、哈萨克斯坦石油工业125周年之际，《探秘石油》哈萨克语版首发是贯彻落实两国元首指示精神、推进中哈民心相通和文化交流的重要实践，具有十分重要的意义。

阿勒库洛夫表示，《探秘石油》适合各个年龄段儿童阅读，哈萨克语的出版，是加强哈中文化交流和联系的重要事件。相信《探秘石油》哈萨克语版将为进一步发展和加强两国人文文化合作发挥重大作用。

《探秘石油》哈萨克语版揭幕式。人民网记者 李强摄

《探秘石油》哈萨克语版揭幕式。人民网记者 李强摄

《探秘石油》由中国化工学会、中国石油企业文化部策划，石油工业出版社出版，是中国油气领域第一本哈萨克语版图书。全书采用直观易懂的漫画绘本形式，将石油的形成、开采、加工以及和人们日常生活的密切关系一一呈现出来，并辅助开发了相应的益智文创产品。它既是一张探索石油奥秘的藏宝图，也是一把打开未来科学真谛的金钥匙。

多年来，中国石油在助力中哈两国文化交流中发挥了重要作用，赞助建设哈萨克斯坦国家舞蹈学院、联合主办“哈中千年对话”艺术展等一批重要公益项目，产生了良好和重要的社会影响。

活动现场。人民网记者 李强摄

活动现场。人民网记者 李强摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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