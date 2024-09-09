新华社吉尔吉斯斯坦奥什9月8日电（记者关建武）“健康快车中吉防盲合作中心”7日在吉尔吉斯斯坦奥什州际联合临床医院成立。该中心旨在加强中吉眼科医疗合作，促进双方眼科医护人员互访培训和学术交流，将惠及更多吉眼疾患者。

“这个项目是我们在卫生领域合作新的开始。”吉卫生部长别伊舍纳利耶夫在合作中心成立仪式上说，“希望吉中友好关系不断延续，共同迈向健康未来，一起构建吉中命运共同体”。

另外，“2024健康快车吉尔吉斯斯坦光明行”活动2日在奥什启动。中国新疆维吾尔自治区人民医院团队将在奥什市为200名眼疾患者免费进行白内障手术，同时带教培训吉方眼科医生。

中国驻吉大使杜德文说，“健康快车”项目和“中吉防盲合作中心”是两国卫生领域合作的又一重要成果，希望该中心充分发挥作用，为构建中吉命运共同体作出更大贡献。

患者拉伊姆然·卡德尔库洛夫左眼视力不佳，于6日接受了手术。他告诉记者：“我已经能看得很清晰，非常感谢中国医生。”

在2022年9月举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上，中方宣布，未来3年为本组织国家的民众免费实施2000例白内障手术。2023年9月，“健康快车吉尔吉斯斯坦光明行”首次在吉举行。

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