新华社北京9月8日电 德国媒体7日报道，清洁能源项目在中国与非洲的经贸关系中正扮演着越来越重要的角色，非洲迫切需要借助中国技术和产能改变电力紧缺的现状。

报道说，中非经贸往来最近两年呈现迅猛增长势头。今年前7个月，中非贸易额比去年同期增长5.5%，达到创纪录的1.19万亿元人民币。2000年以来，中非贸易额年均增长率显著高于中国和其他地区的贸易。

在近日举行的中非合作论坛北京峰会期间，中方提出愿在非洲实施30个清洁能源项目，助力非洲实现绿色发展。

曾在中国生活过十年、现居毛里求斯的中非关系问题专家克里斯蒂安-杰劳德·尼玛表示，绿色能源将是今后中非关系一大重点，中国生产的太阳能板、电动汽车等绿能产品可以拓展广阔的非洲市场。“非洲很多地方依然缺乏足够的电力，这阻碍了非洲经济发展，尤其是工业发展。所以非洲相当期待来自中国的绿色能源解决方案。”尼玛说。

报道说，目前有不少中国企业在非洲实施清洁能源项目。近年来，非洲清洁能源装机容量连续实现两位数增长。

美国威克森林大学政治学者莉娜·贝纳布达拉表示，西方一些国家以产能过剩为由打压中国生产的太阳能板、电动汽车等绿色产品，“我觉得这很讽刺。几年前，西方国家指责中国在清洁能源领域做得不够，现在又觉得他们做得太多”。

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